Yetenekli, başarılı, genç ve stiline bayılıyoruz. Emma Stone’dan bahsediyoruz!

La La Land performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar Ödülü’nü kazanan ve daha da fazla konuşulmaya devam edecek gibi görünen Emma Stone hakkında bilmeniz gereken 10 şey:

Emma Stone ‘The Favourite’ FİLMİ İÇİN VENEDİK FİLM FESTİVALİ’NDE

Stone 14 yaşındayken, bir tarih dersinde aslında aktris olmak istediğini farketti. Okul gününün sonunda eve koştu ve anne ve babasına hayalini kurduğu şeyin bu olduğunu açıklamak ve Los Angeles’a taşınmasına izin vermeleri için bir PowerPoint sunumu yaptı. Sunumun arka planında ise Madonna’nın ünlü Hollywood şarkısı vardı. Stone, “Yapmanın en hızlı yoluydu” şeklinde açıklıyor.”Project Hollywood 2004″ başlıklı sunumunun bir parçası olarak, Stone, aynı zamanda izleyicilerine bu sumun sırasında mısır dağıtıp, başarılı şovmenlerin örneklerini sundu. Sonuçta plan işe yaradı. Stone ve annesi kısa süre sonra Batı Sahili’ne taşındılar.

EMMA STONE ŞİMDİYE DEK PEK ÇOK FARKLI SAÇ RENGİ DENEDİ

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Gerçek ismi Emily Jean Stone. Ancak bu sahne ismi daha öncesinde alındığı için “Emma” ismini kullanıyor. Yine de hala yakınları ona Emily diye sesleniyor.

GENELDE KIZIL SAÇLARLA GÖRDÜĞÜMÜ EMMA STONE’UN GERÇEK SAÇ RENGİ İSE SARI

Onu kızıl saçlarıyla özdeşleştirsek de, gerçek saç rengi sarı! Buna rağmen ilk büyük rolünü saçlarını koyu kahverengiye boyadıktan sonra aldı. Bu saç rengini ona öneren ise ünlü yönetmen ve yapımcı Judd Apatow.

GENÇ OYUNCU EMMA STONE AYNI ZAMANDA FARKLI GÜZELLİK GÖRÜNÜMLERİ DE DENEMEKTEN HOŞLANIYOR

Kendisine özgü hırıltılı ve kısık sesi hakkında “evet böyle çünkü 4 yaşında sigara içmeye başladım” diye şaka yapan Emma Stone, sonrasında gerçeği açıkladı. Bebekken 24 saat boyunca bağıran bir çocuk olan Stone, nodüllerinden birine kalıcı zarar vermiş.

EMMA STONE’UN MAKYAJDA FAVORİSİ PEMBE TONLARI

Beyazperdede zombi avlamakla sıkıntısı olmasa da, Stone gerçek hayatta hepimiz gibi fobilere sahip. En büyük fobileri örümcekler, iğneler ve başla ilgili kanlı şakalar!

EMMA STONE, LA LA LAND FİLMİYLE OSCAR ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Kulaklarını ilk kez 21 yaşında deldirmiş. Bu durumu “Genelde insanlar 14 yaşındayken kulaklarını deldirir. Ben 21 yaşında deldirdim ve herkese haber verdim!” şeklinde açıklıyor.

EMMA STONE KARİYERİNİN BAŞLARINDA GENÇLİK FİLMLERİYLE HERKESİN KALBİNİ KAZANMIŞTI

Şimdilerde kariyerinde genç yaşında pek çok ikonik rolü geride bırakmış olsa da, zamanında Stone’un kaçırdığı roller de oldu. Heroes dizisindeki ponpon kız Claire Bennet rolünü çok isteyen Stone, rolü kaybetmişti.

EMMA STONE AYNI ZAMANDA LOUIS VUITTON’UN MARKA ELÇİLERİNDEN

Hayattaki en büyük idolü Bill Murray. İlham aldığı diğer isimler ise Gilda Radner, John Candy, Charlie Chaplin, Lorne Michaels, Cameron Crowe ve The Beatles.

Stone ve annesi; aynı dövmeyi paylaşıyor. Siyah kuş şeklindeki bu dövmeler; The Beatles şarkısı Blackbird’den referansla; Paul McCartney’nin kendisine verildiği çizimlerden yapılmış.