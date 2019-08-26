Emma Stone’un Canlandırdığı Cruella de Vil Karakterine İlk Bakış

Ağustos’un son haftası gerçekleşen D23 Fuarı’nda, Disney, yayınlanmak için geri sayımda olduğu film ve televizyon şovları hakkında birçok yeni bilgiyi paylaştı.

Cruella isimli filmde Cruella de Vil karakteriyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Emma Stone’un bu görünümünü nasıl buldunuz? Oscar ödüllü oyuncu, 101 Dalmaçyalı’nın kürk mantosu takıntılı Cruella de Vil’un hayatını canlandıracak olması oldukça heyecan verici. Cruella de Vil’un imzası olan iki tonlu, siyah ve beyaz saçlarla karşımıza çıktığı bu karede, büyümüş üç Dalmaçyalı’nın tasmalarından tutuyor.

Emma Stone’un başrolde olduğu bu filmde ona eşlik eden diğer yıldızlar arasında da; Emma Thompson, Paul Walter Hauser ve Joel Fry yer alıyor. Filmin Mayıs 2021’de vizyonda girmesi bekleniyor.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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