Emma Stone’un Canlandırdığı Cruella de Vil Karakterine İlk Bakış

Ağustos’un son haftası gerçekleşen D23 Fuarı’nda, Disney, yayınlanmak için geri sayımda olduğu film ve televizyon şovları hakkında birçok yeni bilgiyi paylaştı.

Cruella isimli filmde Cruella de Vil karakteriyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Emma Stone’un bu görünümünü nasıl buldunuz? Oscar ödüllü oyuncu, 101 Dalmaçyalı’nın kürk mantosu takıntılı Cruella de Vil’un hayatını canlandıracak olması oldukça heyecan verici. Cruella de Vil’un imzası olan iki tonlu, siyah ve beyaz saçlarla karşımıza çıktığı bu karede, büyümüş üç Dalmaçyalı’nın tasmalarından tutuyor.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney’s Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/fvRntdIVar — Disney (@Disney) August 24, 2019

Emma Stone’un başrolde olduğu bu filmde ona eşlik eden diğer yıldızlar arasında da; Emma Thompson, Paul Walter Hauser ve Joel Fry yer alıyor. Filmin Mayıs 2021’de vizyonda girmesi bekleniyor.