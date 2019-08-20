Emma Watson ve Tom Felton Birlikte Mi?

Harry Potter’ın Draco Malfoy’u Tom Felton geçtiğimiz gün Instagram hesabında Emma Watson’a gitar çalmayı öğrettiği bir ana ait fotoğraf paylaştı. Serinin hayranlarını heyecanlandıran bu kare hatıraları canlandırmakla kalmayarak yeni bir aşkın doğup doğmadığı sorularını da ortaya çıkardı.

Tom Felton’ın paylaştığı bir sonraki fotoğraf ise adeta aşk söylentilerini alevlendirir nitelikte! Sahilde üzerinde “Women do it better” yazılı bir tişört giyen Felton fotoğraf açıklamasına da aynı yazıyı ekleyerek sonuna “EW” yani Emma Watson’ın isim ve soy isminin baş harflerini yazdı. Bu da fotoğrafı çekenin Emma Watson’ın ta kendisi olduğunu gösteriyor.

Henüz ortada kesin bir bilgi olmasa da Instagram yorumlarına bakıldığında çoğu kişinin bu olası birlikteliğe sıcak baktığı besbelli.