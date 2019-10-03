En İyi 5 Aloe Vera Maskesi

Aloe vera bitkisine bakmak ilk tercih edeceğiniz şey olmayabilir veya dikenleri düpedüz tehdit edici görünüyor da gelebilir… Ama unutmayın ki önemli olan kısım bu değil. İçinde olan şey.

Aloe vera bitkisinin etli yaprakları besinler, aktif enzimler, vitaminler, mineraller ve amino asitlerle dolu bir jel içerir. Aloe vera jelinin binlerce yıldan beri çeşitli cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılmış olması şaşırtıcı değil elbette. Ancak burada kastedilen de, doğrudan cildinize uygulamak değil.

Aloe vera bitkisinden nasıl yararlanmalı?

Güzellik uzmanları aloe vera bitkinin gücünü kullanan yüz maskeleri öneriyor. İşte kusursuz cilt için deneyebileceğiniz aloe vera yüz maskesi tarifleri. Cilde en iyi bakımı sağlayan ve evde hazırlayabileceğiniz aloe vera maskeleri.

#1 Badem Yağı ile Aloe Vera Yüz Maskesi

Kuru cilt için kesinlikle etkili bir tarif.

Malzemeler

2 yemek kaşığı Aloe vera jeli

3 çay kaşığı badem yağı

1 adet muz

Badem yağlı aloe vera maskesinin yapılışı: Bir karıştırma kabında, muzu çatalla ezin. İki yemek kaşığı aloe vera jeli ekleyin. Malzemeler birleştirilinceye kadar karıştırmaya devam edin. Sonrasında da üç çay kaşığı badem yağı ekleyin. İyice karıştırın.

Nasıl Uygulanmalı? Her zamanki gibi, yüzünüzü ve boynunuzu ılık suyla ve yağsız bir temizleyiciyle yıkayarak makyajı çıkartıp gözenekleri açarak başlayın. Malzemeleri yukarıda belirtildiği gibi karıştırıp, aloe vera yüz maskenizi hazırladıktan ve macuna dönüştükten sonra temiz parmaklarınızı kaseye batırın ve maskeden kalın bir dolgu alın. Bu püre yüzünüzde, boynunuzda ve dekoltenize kalın bir tabaka halinde yayın.

Aloe veranın on beş dakika kurumasını bekleyin. On beş dakika geçtikten sonra, cildinizi ılık suyla durulayın ve maskeyi çıkarın. Tüm maske yıkandığında gözenekleri kapatmak ve sıkmak için cildinizi tekrar soğuk suyla yıkayın. Son olarak, cildinizi yumuşak ve temiz bir havluyla kurulayın.

#2 Gül Suyu ile Aloe Vera Yüz Maskesi

Cilt enfeksiyonu ile mücadele ve cildin doğal rengini geri kazanması için.

Malzemeler

1 adet salatalık

1 çay kaşığı gül suyu

2 yemek kaşığı aloe vera

Gül suyu bazlı aloe vera maskesinin yapılışı: Blender veya mutfak robotunda salatalığı püre haline getirin. Bu cihazlardan herhangi birine sahip değilseniz, salatılığı soyun ve kalanını çatalla ezmeye başlayın. Salatalık püresini bir karıştırma kabına aktarın. İçine bir çay kaşığı gül suyu dökün. Sonrasında iki yemek kaşığı aloe vera jeli ekleyin. İyice karıştırın.

Nasıl Uygulanmalı? Yüzünüzü ve boynunuzu ılık suyla temizledikten sonra makyajsız cildinizin gözeneklerini açmak için yağsız bir temizleyici uygulayarak başlayın. Parmaklarınızı kullanarak, küçük dairesel hareketler kullanarak maskeyi cildinize sürün. 15 dakika kadar kurumasını bekleyin. Sonra ılık suyla yıkayın. Yüzünüze, boynunuza ve dekolteinize soğuk uygulayıp, yumuşak bir havluyla kurulayarak işlemi sonlandırın.

#3 Domates Suyu ile Aloe Vera Maskesi

Sivilce izlerini azaltmak ve cildi temizlemek için.

Malzemeler

1 çorba kaşığı aloe vera jeli

2 yemek kaşığı domates suyu

Domates suyu bazlı aloe vera yüz maskesinin yapılışı: Bir karıştırma kabına iki yemek kaşığı domates suyu ekleyin. Kendi domates suyunuzu yapmak için, bir blender veya mutfak robotuna domatesi ekleyin ve püre kıvamına getirin. Üzerine de bir çorba kaşığı aloe vera jeli ekleyin. İyice karıştırın.

Nasıl uygulanmalı? Yüzünüzü ve boynunuzu ılık suyla temizleyin, makyajsız cildinizin gözeneklerini açmak için yağsız bir temizleyici kullanın. Maskeyi yüzünüze, boynunuza ve göğsünüze uygulayın. Cildinizde on beş dakika kurumaya bırakın ve ardından ılık suyla durulayın. Gözenekleri sıkılaştırmak için yüzünüzü soğuk suyla yıkayın ve cildinizi temiz bir havluyla kurulayın.

#4 Esmer Şeker ile Aloe Vera Maskesi

Ölü cildi temizleme ve fazla yağların çözülmesi için. Cildiniz doğal parlaklığını geri kazanacak.

Malzemeler

2 yemek kaşığı aloe vera jeli

1 yemek kaşığı esmer şeker / veya bir tutam beyaz şeker

Esmer şekerli aloe vera maskesinin yapılışı: Küçük bir kaseye iki yemek kaşığı aloe vera jeli dökün. Bir yemek kaşığı esmer veya beyaz şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Nasıl uygulanmalı? Yüzünüzü ve boynunuzu ılık suyla temizleyin, makyajsız cildinizin gözeneklerini açmak için yağsız bir temizleyici kullanın. Sıvıyı cildinize parmaklarınızla uygulayın. Ardından, cildinize beş dakika boyunca küçük dairesel hareketlerle hafifçe masaj yapın. Ilık suyla yüzünüzü durulamadan önce maskenin on dakika kurumasını bekleyin. sonrasında da yüzünüzü soğuk suyla yıkayın ve cildinizi yumuşak bir havluyla kurulayın.

#5 Yumurtalı Aloe Vera Maskesi

Cilt sıkılığını artırmak, nemlendirmek ve esnekliğin artması için. İnce çizgi ve kırışıklıkla mücadele konusunda da yardımcı olmaya hazır.

Malzemeler

1 büyük yumurta

2 yemek kaşığı aloe vera jeli

Yumurtalı aloe vera yüz maskenin yapılışı: Bir büyük yumurtayı karıştırma kabına boşaltın. Çatalla hafifçe çırpın. İki yemek kaşığı aloe vera jeli ekleyin. Karışımı kabarık bir sıvı elde edene kadar çırpın.

Nasıl uygulanmalı? Yüzünüzü ve boynunuzu ılık suyla temizleyin, makyajsız cildinizin gözeneklerini açmak için yağsız bir temizleyici kullanın. Yumurta ve aloe veralı karışımı; yüzünüze, boynunuza ve dekoltenize iyice sürün. Maskeyi on beş dakika kurumaya bırakın. Yüzünüzü ılık suyla durulayın ve maskeyi yumuşak bir bezle hafifçe ovalayın. Ilık suyla ikinci kez durulayın ve sonra tahrişi yatıştırmak ve gözenekleri sıkılaştırmak için cildinize bir miktar soğuk su sürün. Cildinizi yumuşak bir havluyla kurulayın.