Siz de, bir parfümün büyüleyici gücünün etkisine inananlardansınız, değil mi? Sadece tek bir parfümün esiri olanlar veya her duruma uygun parfüm kullanmayı sevenler… Tercihler ne olursa olsun, buluşulan ortak nokta kesinlikle cezbedici.

Eğer, sıradaki o harika kokuyu aramak için arayıştaysanız, önerimiz aşağıdaki listeye göz atmanızdan yana olacak. Yeni bir parfüm seçiminin öneminin farkındayız. Çünkü bir koku, geçmişten gelen duyguyu çağrıştırıp, onu açığa çıkarabilir. Koku, duygusal ve duyusal deneyimlerimiz arasında köprü kurmakta ne de olsa.

İşte hazırladığımız “En İyi Kadın Parfümleri | 2019” listemiz yılı etkileyici bir kokuyla kapamanızı sağlayacak. Sizi, en güzel kadın parfümleri arayışına cevap verecek güçte olan yazımızla baş başa bırakıyoruz.

Blu Mediterraneo Cipresso di Toscana- Acqua Di Parma

Sisley Eau de Parfum

Orange Blossom Cologne- Jo Malone London

Sole Di Positano Acqua Perfume- Tom Ford

Gucci- Bloom

Blu Mediterraneo Cipresso di Toscana- Acqua Di Parma

Bu taze koku, tatlı İtalyan havasının ve yemyeşil Toskana tepelerinin şehvetli bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Canlandırıcı portakal, adaçayı ve lavanta notaları, pitoresk bir yaz gününde temiz hava solumamıza neden olan bu parfüm, hafif ama etkili bir koku isteyenler için mükemmel bir seçim.

Sole Di Positano Acqua Perfume- Tom Ford

Limon ve ardıç meyveleri notaları ile daha şehvetli amber karıştırılınca, ortaya bu egzotik koku çıkıyor! Markanın hayranları, kendisinden önce gelen Costa Azzurra kokusunu zaten biliyor olabilirler fakat bu parfüm bir öncekine göre daha hafif ve canlandırıcı, bu yüzden de yaz günleri için ideal!

Gucci- Bloom

Eğer zaten bir Gucci Bloom aşığıysanız , duyularınız bu en son yorumlamaya hayran kalacak. Yasemin tomurcuğu, tuberoz ve rangoon sarmaşık çekirdeği ile bütünleşen bu koku şimdi çok daha hafif ve etkileyici.

Orange Blossom Cologne- Jo Malone London

Farklı şişe dekorlarıyla gönülleri fetheden Jo Malone bu kokusuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Clementine çiçek, beyaz leylak ve çam ağacının karışımıyla canlandırıcı ve fresh bir koku yaratan marka, kullanan herkesten tam not aldı.

Sisley Eau de Parfum

Tatlı ve baharatlı bir kokusu olan Sisley sizleri narenciye ve odunsu kokusu ile büyülecek. Unisex olarak tanıtılan parfümü hayatınızdaki insan ile paylaşıp, bu etkileyici kokunun tadını beraber çıkartabilirsiniz!

Tiffany & Co. Sheer Eau De Toilette

Louis Vuitton- After Swim

Jo Loves

Byredo – SunDazed

Narciso Rodriguez for Her

Byredo – SunDazed

Yeni Byredo kokusu pamuk şeker, misk, limon ve mandalina notaları ile sıcak ve misafirperver olarak tanımlanabilir. Güneşin olmadığı günlerde bile sizi parlatacak, kendinizi ışıltılı ve farklı hissedeceksiniz!

Narciso Rodriguez for Her

Bahar çiçeklerinde misk kokusu alan Narciso Rodriguez’in For Her Pure Musc, yasemin, portakal çiçeği, misk, kaşmir, amber ve paçuli notalarına sahip. “Zarif ve sade bir koku arıyorum” diyorsanız bu koku tam da size göre.

Jo Loves

Taze kesilmiş güllerin kokusunu sizlere sunan bu parfüm, ambrette ile bütünleşiyor. Şehvetli ve çekici koku kategorisine de giren Jo Loves, aynı zamanda zarif bir koku özelliği de taşıyor.

Tiffany & Co. Sheer Eau De Toilette

Frenk üzümü, gül, iris ve ylang ylang gibi notalar içeren Tiffany & Co.’nun Sheer Eau De Toilette’i zarif, kadınsı ve çiçek özlü bir parfüm. Güneşli bahar günleri için oldukça ideal.

Louis Vuitton- After Swim

Kendinizi bu yeni Louis Vuitton kokusunda özümsemek, egzotik iklimlerde gerçek bir öğleden sonra yüzmeye gitmek gibi bir şey. Sicilyalı portakal ve mandalina gibi narenciye notaları ile dolu olan bu parfüm sizi olduğunuz yerden çok uzaklara götürecek!

Afrodizyak Etkili Kadın Parfümleri

En etkileyici kadın parfümleri listemize devam ediyoruz. Sıra da; afrodizyak etkili kadın parfümleri yer alıyor.

Chanel Coco Mademoiselle

Nina Ricci L’ Elixir

Yves Saint Laurent Black Opium

Diesel- Loverdose

Tom Ford- Black Orchid

Yves Saint Laurent Black Opium

Lüksün sembolü, büyülü ve zarif bir koku. Vanilya ve amberin hakimiyetinde adeta bir aşk öpücüğü etkisi.

Nina Ricci L’ Elixir

Meyve ile yaseminin gücünü hissedin. Tam bir aşk iksiri.

Diesel- Loverdose

Meyankökü, vanilya, yıldız anason, yasemin, kehribar, mandalina, ahşap notaları, gardenyadan oluşan bu parfüm iie çekici olmamanız imkansız!

Tom Ford- Black Orchid

Unisex bir koku olan Black Orchid içinde bulundurduğu, egzotik baharatlar, gardenya, kehribar, siyah Frenk üzümü, meyve notaları, sandal ağacı, yasemin, bergamot, mandalina sayesinde afrodizyak etkisini hissettiriyor.

Chanel Coco Mademoiselle

Turunçgil ve odunsu kokusu ile feminen kadınların vazgeçilmezi!

Beyaz Tenliler İçin En İyi 5 Parfüm

Kadın parfüm markaları açısından alternatifleri barındıran “En iyi bayan parfümleri 2019” listemize devam ediyoruz.

Calvin Klein Downtown

YSL Young Sexy Lovely

Dolce

Marc Jacobs Lola

Acqua di Gioia

Acqua di Gioia

Kadınlar için oluşturulmuş baştan çıkarıcı bir parfüm: Acqua di Gioia. Denizin ferahlatıcı notalarının yoğun olarak hissedildiği bu eşsiz kompozisyon, doğanın uyumlu birlikteliklerine sahne oluyor. Çiçekler, meyveler ve baharatlar…

Marc Jacobs Lola

Bahar esintisinden ilham alan notalarıyla Lola, toprağın ve güneşin tüm enerjisini içinizde hissettiriyor. Marc Jacobs Lola notaları: Pembe biber, armut, greyfurt, şakayık, gül, vanilya, misk ve Tonka fasülyesi.

Dolce

Dolce; zarif, feminen ve beyaz çiçek karışımıdır. Hafif olsun fakat aynı zamanda da etkileyici olsun istiyorsanız bu feminen koku tam da size göre.

Calvin Klein Downtown

İtalyan ağaç kavunu, bergamot ve Tunus’a özgü portakal çiçeği esanslarının canlı tepe notaları ile bambaşka bir deneyim yaşayabilirsiniz.

YSL Young Sexy Lovely

Naşi armudu, mandalina, siyah frenk üzümü, kiraz çiçeği, manolya ve bağ şeftalisi ile tatlanan parfüm; şeffaf misk, kehribar ve erz ağacı ile dengeleniyor.

2019 Yılının Ödüllü Parfümleri

Chanel – No°5 Limited Edition Grand Extrait

2019 yılının parfümü seçilen Tom Ford- Lost Cherry elbette ki şaşırtmadı. Bu meyveli ve seksi koku; Lüks Kadın Kokusu kategorisinde ödül kazandı. Jo Malone London – Honeysuckle & Davana Cologne: Bu tatlı ve unisex koku; Fragrance of The Year- Women’s Prestige alt kategorisinde kazandı.

Marc Jacobs – Daisy Love Eau de Toilette: Orijinalinden daha taze bir yapıya sahip olan bu koku; hem Consumer’s Choice-Women’s Prestige hem de en iyi sosyal medya kampanyası alt kategorilerinde kazandı. Ariana Grande’nin lavanta, armut, bergamot, hindistan cevizi, praline, vanilya, orkide ve kaşmir notalarına sahip bu kokusu Popülerlik alt kategorisinde yılın kokusu oldu. Yılın En İyi Paketlemesi ise Chanel – No°5 Limited Edition Grand Extrait seçildi!

Son olarak Black Opium ise Zoe Kravitz’nin yer aldığı kampanya ile; 2019’un kazananlarından biri olmalarını sağladı ve Yılın Medya Kampanyası ödülünü aldı.

Baharda Kullanabileceğiniz Fresh ve Çiçeksi 5 Parfüm

Isınan havalarla birlikte kışın kullandığımız ağır ve baharatlı kokuları rafa kaldırmanın vakti de geliyor. Aslına bakarsanız, hafif ve tazeleyici kokular eğer tarzınızın bir parçası ise bunun için mevsimleri de beklemeyeceksinizdir. Peki, ama doğru parfümü nasıl bulacaksınız?

Sıktıktan sonra fresh sandığınız parfümün sonradan ağırlaşıp sizi rahatsız etmesi sık görülen bir durumdur. Ancak tazeliği özünde olan parfümler ile bu durumu engellemeniz mümkün.

İşte baharda kullanabileceğiniz fresh ve çiçeksi 5 parfüm:

Georgio Armani- Si

Marc Jacobs- Daisy

Dolce Peony Eau de Parfum

Candy Florale- Prada

La Vie Est Belle En Rose Eau de Toilette

Marc Jacobs- Daisy

Marc Jacobs’un klasik Daisy parfümünün son yorumu; taze kadınsı ve tatlı bir koku için beyaz ahududu, papatya ağacı yapraklarını ve şeker miskinini birleştiriyor.

Georgio Armani- Si

Giorgio Armani koleksiyonunun Sì’nin son baskısı olan bu tatlı çiçek kokusu portakal çiçeği, mandalina ve vanilya notalarından oluşuyor.

La Vie Est Belle En Rose Eau de Toilette

Bu yeni eau de toilette, tende hoş bir koku bırakıyor. İçeriğinde ise iris, şakayık ve güller barındırıyor.

Dolce Peony Eau de Parfum

Dolce & Gabbana koku ailesine en son eklenen bu baharatlı koku, pembe biber ve nashi armutun en üst notalarına sahip.

Candy Florale- Prada

Limoncello sorbe, bal, karamel, beyaz çiçek içeriğiyle, Amazon’da en çok satanlar olduğu arasına giren bu parfüm kullananlardan tam not aldı!