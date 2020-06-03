En İyi Organik ve Doğal Güneş Koruma Ürünleri

Organik ve doğal içeriğe sahip güneş koruma kremi mümkün mü?

İlk olarak şunu belirtelim: “doğal” ve “organik” gibi terimler FDA tarafından kabul edilen terimler değil yani herhangi bir güneş kremi etiketi üzerinde büyük şekilde ‘”doğal” damgası görmek neredeyse anlamsız sayılabilir. Peki güneş kremi söz konusu olduğunda neyin doğal ya da organik olduğunu nasıl anlayabiliriz? Burada en önemli etap geliyor: Şişeyi çevirip etiketi okumalısınız.

Bu listede ise olabilecek en doğal içeriklere sahip güneş koruma ürünlerini bir araya getirdik. Kimyasal içermeyen, mineral bazlı formüllere (bu yüzden cildinizi korumak için çinko ve/veya titanyum dioksit kullanırlar) sahip bu ürünler daha fazla etki için bazı bitki bazlı malzemeler de barındırıyor.

Supergoop 100% Mineral Sunscreen Stick SPF 45

Supergoop 100% Mineral Sunscreen Stick SPF 45

Eğer dışarıdaysanız, SPF’nizi her iki saatte bir yeniden uygulamanız gerekir ve bu da sürekli yüzünüze dokunmanz anlamına gelir. Neyse ki bu stick formül sayesinde sızma ve dökülmelerin de önüne geçecek ve yüzünüze ellerinizle temas etmeyeceksiniz.

Ren Clean Screen Mattifying Face Sunscreen SPF 30

Ren Clean Screen Mattifying Face Sunscreen SPF 30

Tüm gün yağdan parlıyor gibi görünen bir cilt istemediğinizi biliyoruz. Neyse ki bu formül parlaklığı kontrol altında tutmak için matlaştırıcı yağ emici pirinç nişastasına sahip…

Drunk Elephant Umbra Sheer Physical Daily Defense SPF 30

Drunk Elephant Umbra Sheer Physical Daily Defense SPF 30

Bu kült güneş kremi; cildinizi derinden nemlendirmeye ve zaman içerisinde ince çizgilerin görünümünü azaltmaya da yardımcı oluyor. Ahududu tohumu ve marula yağları bulunduran bu formülde sentetik silikonlar olmadığından hafif bir nemlendirme etkisi hissedeceksiniz.

Tarte Sea Set & Protect Mineral Sunscreen Powder Broad Spectrum SPF 30

Tarte Sea Set & Protect Mineral Sunscreen Powder Broad Spectrum SPF 30

Toz güneş kremi kadar kullanışlı bir şey olmasa gerek. Bu kimyasal içermeyen toz formül ayrıca 12 saate kadar makyajınızı da sabitliyor.

Mad Hippie Facial SPF 30+ Sunscreen

Mad Hippie Facial SPF 30+ Sunscreen

Yüzünüzü çinko oksit ile korumakla kalmıyor, içeriğindeki bitkisel karışımlar ile de cildinizi besliyor. Havuç ve ahududu tohumu yağları iltihabı yatıştırırken, avokado tohumu yağı derinden nemlendirir, yumuşak verir ve esnek bir cilt sunar.