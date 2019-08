En Tutkulu Öpücük Neden “Fransız Öpücüğü” Olarak Adlandırılıyor?

Fransız öpücüğü öpüşmenin en tutkulu hali. Peki oyuna dillerin de katıldığı bu seksi birleşme neden “Fransız öpücüğü” diye adlandırılıyor?

Konuya dair genel görüş şu ki; I. Dünya Savaşı sırasında Amerikalı ve İngiliz askerler Fransa’da Fransız kadınlarından bu tutkulu öpücüğü keşfettiler ve evlerine döndüklerinde bu öpücüğü sevdiklerine tanıtıp onlarla paylaştılar.

HuffPostUK’e göre ise Fransız öpücüğü terimi basit bir şekilde daha tutkulu bir öpüşme tarzını tanımlamak için ortaya atıldı. İlhamı ise Fransızların herkes tarafından kabul gören tutkuları ve Paris’in aşk şehri olmasıydı.

Yazar Sheril Kirshenbaum The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us kitabında “Fransız öpücüğü” teriminin 1923’te İngiliz diline girdiğinden bahsediyor. Öpücüğün yaygınlaşması ise dönem olarak II. Dünya Savaşı sonrasını buluyor.

Öpücüğün isminin nereden geldiğini bir kenara bırakırsak Fransızlar sizce de bir teşekkürü hak etmiyorlar mı?