Erkeğin İlk Buluşmaya Gelmemesinin 5 Nedeni

Günler öncesinden kombininizi hazırladınız. Konuşacağınız konuları düşündünüz. Makyajınızı yaptınız. Buluşmak üzere hazırsınız ancak karşı taraftan ses yok. Son dakikada iptal olduğunu öğrendiğimiz o ilk buluşmalar hepimizin aklını kurcalayanlar arasında. Peki ama ilk buluşmada sizi ekmesinin nedeni ne olabilir?

Tabii ki aşağıdaki nedenlerden hiçbiri bir “bahane” değil ancak bu liste onu daha iyi anlamanızı sağlayabilir. İşte erkeğin ilk buluşmaya gelmemesinin 5 nedeni…

bir erkek ilk buluşmada neden eker?

#1 Sizden Çekinmiş veya Utanmış Olabilir

Bu ihtimali genelde fazla masum olması nedeniyle düşünmesek de, aslında o kadar da uzak bir seçenek değil. Sadece yazışırken kendisini rahat hissediyorken, bir anda yüz yüze görüşmek karşı tarafı gerebilir. Özellikle utanma duygusu hakim olduğunda; bu tarz yanlış durum yönetimleri tabii ki randevuyu iptal etmek gibi durumlarla sonuçlanıyor.

#2 Sizin Aklınızda Yer Etmek İçin Taktik Uyguluyor Olabilir

Karşınızdaki kişiyi hafife almayın deriz. Size bir yakın bir uzak davranarak, sizin aklınızda yer ettiğini düşünüyor olabilir. Bunun tabii ki iyi bir yöntem olduğunu söylemiyoruz ancak konu erkeklerin bakış açısı olunca bu tarz yanlış taktiklere her daim yer var.

erkek neden ilk buluşmaya gitmes?

#3 Umduğu Gibi Geçmeyeceğini Düşünmüş Olabilir

Sizinle buluşmadan önce farklı beklentilere sahip olabilir. Bu beklentiler buluşma süresi yaklaştıkça değişmiş ya da yerini başka beklentilere bırakmış da olabilir. Sonuç olarak istediği gibi geçmeyeceğini düşünmesi, iptal için onu tetikleyebilir.

#4 Gerçekten Unutmuş Olabilir!

Biliyoruz, bu ihtimale inanmak istemiyorsunuz. Özellikle teknoloji ve haberleşme çağında unutmak imkansız gibi görünüyor. Ancak herkes sizin kadar planlı ve programlı olmayabilir. Unutkan bir kişi olduğuna inanıyorsanız bir şans daha verebilirsiniz.

ilk buluşmaya gidilmemesi nasıl yorumlanmalı?

#5 Stresli Bir Durum Yaşıyor Olabilir

İş, ailevi ya da sağlık konuları… Yoğun stres altında olması onu bu iptal kararına yöneltebilir. İptal etmesi halinde ne gibi bir tepki vereceğinizi de öngöremediğinden bu durum sizi ilk buluşmada ekilmeye kadar getirecektir.