Euphoria Dizisinin Güzellik Görünümlerinden İlham Alın

HBO’nun dizisi Euphoria, yayınlandığı ilk günden itibaren bizi yörüngesine almayı başardı. Dizi, konusu itibariyle çarpıcı ve diğer gençlik dizilerinden bir hâyli farklı. Bunun yanı sıra, esas dikkatimizi çekmeyi başaran ise uygulanan makyajlar.

  • Hunter Schafer
  • Euphoria Dizisinin Göz Makyajı Önerileri

Makyaj Artisti Donielle Davy, karakterlerin duygusal moduna göre uyguladığı gerek renkli gerekse parlak ve canlı görünümlerle ilham veriyor. Bunların çoğu, göz makyajında kendini buluyor. Karakterlerin kıyafetleri değiştikçe, makyajlarının da farklılaştığını görüyorsunuz. Doniella Davy bu fikrin, dizinin yaratıcısı Sam Levinson’dan çıktığını dile getiriyor.

  • GLOSSY POPS, What’s Up Watermelon Lip Gloss
  • GIORGIO ARMANI, Eye Tint Likit Far
  • DIOR,
    DiorShow Iconic Overcurl Maskara
  • SHISEIDO, Kajal InkArtist Göz Kalemi
  • NYX, Glitter Goals Likit Eyeliner
  • FENTY BEAUTY, Snap Shadows Mix&Match Far Paleti
  • CYNTHIA ROWLEY

Dizinin en can alıcı karakteri ise hiç kuşkusuz Jules rolüyle Hunter Schafer. Renkli göz makyajını kendine yakıştırması ve karakteristik yüzüyle bize ilham kaynağı oluyor. İkinci sezonunun yayınlanmasını sabırsızlıkla beklerken, size ilham verecek ürünler ve renkli far
paletleriyle farklı görünümler yaratabilirsiniz.

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