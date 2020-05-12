Euphoria Dizisinin Güzellik Görünümlerinden İlham Alın
HBO’nun dizisi Euphoria, yayınlandığı ilk günden itibaren bizi yörüngesine almayı başardı. Dizi, konusu itibariyle çarpıcı ve diğer gençlik dizilerinden bir hâyli farklı. Bunun yanı sıra, esas dikkatimizi çekmeyi başaran ise uygulanan makyajlar.
Makyaj Artisti Donielle Davy, karakterlerin duygusal moduna göre uyguladığı gerek renkli gerekse parlak ve canlı görünümlerle ilham veriyor. Bunların çoğu, göz makyajında kendini buluyor. Karakterlerin kıyafetleri değiştikçe, makyajlarının da farklılaştığını görüyorsunuz. Doniella Davy bu fikrin, dizinin yaratıcısı Sam Levinson’dan çıktığını dile getiriyor.
Dizinin en can alıcı karakteri ise hiç kuşkusuz Jules rolüyle Hunter Schafer. Renkli göz makyajını kendine yakıştırması ve karakteristik yüzüyle bize ilham kaynağı oluyor. İkinci sezonunun yayınlanmasını sabırsızlıkla beklerken, size ilham verecek ürünler ve renkli far
paletleriyle farklı görünümler yaratabilirsiniz.