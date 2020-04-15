Evde Buhar Banyosu İle Gözeneklerinizi Temizleyin
Evlerde geçirilen vakit artmışken yapılacak en keyifli şeylerden biri de cilt bakımı. Cilt bakımında maske kullanımı, nemlendirici bakımlar, yağlar tercih ederek cildinize ihtiyacı olanları sunabilirsiniz.
Tüm bunları yaparken önemli bir faktör var ki, o da temiz ve arınmış gözeneklere sahip olmanız. Cildinize yaptığınız bakımların çok daha etkili olması için gözeneklerinizin temiz olması gerekiyor. Temiz gözeneklere profesyonel bakım olmaksızın evde kolaylıkla ulaşmanın yolu ise buhar banyosu.
Evde buhar banyosu ile gözeneklerinizi temizlemenin etkili adımlarını sizlerle paylaşıyoruz:
- Öncelikle cildinizde herhangi bir makyaj ya da bakım ürünü olmamasına dikkat edin. Buhar banyosunu temiz bir cilde uygulamalısınız.
- Bir tencereye su dökün. İçerisine cilde ferahlık vermesi için taze nane, papatya çiçeği veya yeşil çay yaprakları ekleyebilirsiniz. Kuru bir cildiniz varsa gül, lavanta gibi çiçekler ya da bu çiçeklerin yağlarından suya katabilirsiniz. Eğer yağlı cilde sahipseniz biberiye, kırmızı ahududu yaprağı veya ada çayı koyabilirsiniz. Suya eklemelerinizi yaptıktan sonra kaynamaya bırakın.
- Kaynayan suyu geniş bir kaseye boşaltın ve yüzünüzü 15 cm uzağa yerleştirin. Cildinizdeki buharı hissedeceğiniz bir mesafede durmalısınız.
- İşlem sırasında başınıza koyacağınız havlu, üzerine eğildiğiniz kasedeki buharı muhafaza edecektir. Böylece daha verimli bir uygulama yapabilirsiniz. Yüzünüzün yaklaşık 10 dakika boyunca buhar ile yumuşamasına ve temizlenmesine izin verin.
- Isı- buhar sizi rahatsız ederse veya nefes almanızı zorlaştırırsa kısa molalar verin.
- Gözenekleriniz ısı ve buhar ile açılarak arındı. Şimdi yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Ardından avucunuza alacağınız bir miktar gül suyunu yüzünüze sürün. Ya da soğuk su ile de genişleyen gözeneklerinizi sıkılaştırabilirsiniz.
- Tüm bu işlemler bittikten sonra cildinizi uygun nemlendiricilerle nemli tutmanız çok önemli.
- Gözeneklerinizin daha da sıkılaşmasını ve daha gergin, dolgun bir cilt görünümü yakalamayı istiyorsanız uygulamadan birkaç saat sonra yüzünüze buz uygulayabilirsiniz.