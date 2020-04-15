Evde Buhar Banyosu İle Gözeneklerinizi Temizleyin

Evlerde geçirilen vakit artmışken yapılacak en keyifli şeylerden biri de cilt bakımı. Cilt bakımında maske kullanımı, nemlendirici bakımlar, yağlar tercih ederek cildinize ihtiyacı olanları sunabilirsiniz.

Tüm bunları yaparken önemli bir faktör var ki, o da temiz ve arınmış gözeneklere sahip olmanız. Cildinize yaptığınız bakımların çok daha etkili olması için gözeneklerinizin temiz olması gerekiyor. Temiz gözeneklere profesyonel bakım olmaksızın evde kolaylıkla ulaşmanın yolu ise buhar banyosu.

Evde buhar banyosu ile gözeneklerinizi temizlemenin etkili adımlarını sizlerle paylaşıyoruz:

Öncelikle cildinizde herhangi bir makyaj ya da bakım ürünü olmamasına dikkat edin. Buhar banyosunu temiz bir cilde uygulamalısınız.

Bir tencereye su dökün. İçerisine cilde ferahlık vermesi için taze nane, papatya çiçeği veya yeşil çay yaprakları ekleyebilirsiniz. Kuru bir cildiniz varsa gül, lavanta gibi çiçekler ya da bu çiçeklerin yağlarından suya katabilirsiniz. Eğer yağlı cilde sahipseniz biberiye, kırmızı ahududu yaprağı veya ada çayı koyabilirsiniz. Suya eklemelerinizi yaptıktan sonra kaynamaya bırakın.

buhar banyosu ile gözenek açmanın yolları