Evde Canı Sıkılanlar İçin Bakım Ritüelleri

Koronavirüs/COVID-19 nedeniyle evde geçirdiğimiz bugünleri, güzellik rutinleri ile eğlenceli hale getirmeniz mümkün. Üstelik denemeyi uzun süredir ertelediğiniz ürünleri deneyip farklı stiller elde ederek; dışarı çıkacağımız günler için şimdiden avantaj da elde etmiş olacaksınız.

İşte canı sıkılanlar için evde yapılabilecek bakım ritüelleri…

Kendinize pedikür yapın

Evinizde eğer bu pedikür kitleri varsa; kendinize özel bir “pedikür seansı” ayarlayabilirsiniz. Üstelik rahatlatıcı etkisi de olacaktır.

Jojoba yağı ile saçlarınızı onarın

Jojoba yağının cilt ve saç için sonsuz faydaları var, ama en basit ve en etkili kullanımlarından biri saç maskesi hali olacaktır. Saçlarınıza sürün, parçalara ayırıp örün. Bir kaç saat veya bir gece bırakın. Sonrasında şampuanla yıkayın. Saçınızı içten dışa nemlendirecek; sağlıklı bir kafa derisine yardımcı olarak kepek oluşumunu engelleyecektir. Ayrıca saç uzamasına da yardımcı olduğunu belirtelim.

Göz altları için zerdeçal maskesi yapın

Zerdeçal yüzyıllardır cilt parlatıcı bir tedavi olarak kullanılmakta. Bir yemek kaşığı zerdeçal ve bir yemek kaşığı yayık altı suyunu karıştırın ( Yayıkaltı, tereyağı elde edilmesi için süt ürünlerinin yayıklanmasından sonra geride bırakılan sıvıdır.) Turuncu karışımı koyu halkalarınıza bir fırçayla uygulayın ve sadece 15 dakika sonrasilip durulayın.

Şişkinliğinizi giderin

Detoks etkili bitki çayları ve buna özel karın masajları uygulayabilirsiniz.

Smoky göz makyajında usta hale gelin

Smoky yani buğulu göz makyajında ustalaşmak; sonu gelmeyen bir macera gibi. Ama özel günler için şimdiden elinizi alıştırabilirsiniz. Sonradan bugünlere teşekkür edeceksiniz.

Güzellik kitapları okuyun

Kendinizi ve yaşam tarzınızı dönüştürmek için pratik ipuçları, güzellik araçları ve kullanımları, rutinler ve gıdalar öğreneceğiniz güzellik üzerine kitapları okuyun. Pek çoğunu e-book olarak bulabilirsiniz.

Herbivore Rose Quartz Facial Roller

Yüz masajı uygulayın

Bunun için face roller’lardan yardım alabilirsiniz. Ayrıca ellerinizle masaj yapabileceğiniz uygulamaları Youtube’dan da öğrenebilirsiniz.

Ev yapımı dudak peelingi

Evde dudak peelingi için şeker ve hindistan cevizi yağını birleştirin ve dudaklarınıza uygulayın.

Anastasia Beverly Hills DIPBROW® Pomade

Kaşlarınızı farklı bir şekilde doldurmayı deneyin

Kaşlarınızı hazır evdeyken değiştirerek farklı modellerde nasıl görüneceğinizi öğrenin.

Nail art deneyin

Uzun süredir Instagram’da kaydedilenler dosyanızda duran o nail art’ı denemenin zamanı geldi!

Kusursuz selfie açısını yakalayın

Dışarıda geçireceğimiz günler yakında. Ama çekeceğiniz selfie’ler için şimdiden hangi ışıkta ve hangi açıda daha iyi çıkıyorsunuz alıştırmalar yapabilirsiniz.