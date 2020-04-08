Evde olduğumuz bugünlerde internette gördüğünüz her “evde kendin yap” güzellik rutinini denemek için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Ancak pek çoğu cilt sağlığınız hakkında tehlike teşkil ediyor.

İşte evde denememeniz gereken güzellik rutinleri…

Kimyasal Peeling

New York’ta yaşayan dermatolog Dr. Debra Jaliman, derinizin dış tabakasını soyan kimyasal peelingi evdeyken denememeniz gerektiğini söylüyor. %10-30 arası asit oranı peeling için normal olsa da mutlaka ama mutlaka daha düşük seviyelerden başlamalısınız. Bir dikkatsizlik, derinizde kalıcı hasar bırakabilir.

“İnsanların evde soyma yapmalarını tavsiye etmem. Bazıları güvenli ve düşük asit konsantrasyonuna sahip, ancak bazı insanlar internete girip çok güçlü olan soyucuları satın alıyor.” diyor Jaliman ve ekliyor “Bazen de insanlar Youtube videosu izleyip bunu ben de yapabilirim diyor. Bunu yapmamak için herkesi uyarıyorum zira cildinizi yakma riskiyle karşılaşırsınız. Yumuşak peelingler de işinizi görecektir.“

Microneedling

Microneedling son birkaç yılın en trend cilt bakım tedavilerinden biri. Popülaritesi nedeniyle, her zamankinden daha fazla evde uygulama ürünlerinden bulmak da mümkün. Ama bu, hemen evde denemeniz gerektiği anlamına gelmiyor.

Evdeki microneedling cihazları yara izi ve hiperpigmentasyona neden olabilir,” diyor Dr. Husain ve ekliyor “Bu tarz tedavilerin uzmanlar tarafından bir ofiste yapılmasını tavsiye ederim. Motorlu microneedling cihazları daha hassas, standart ve deneyimli bir hekim veya sağlık çalışanı tarafından yapıldığında, daha iyi sonuçlar sağlar ve daha güvenlidir.”

Herhangi bir dermal dolgu

Bunu yapmanız imkansız gibi görünüyor ama yine de tekrarlayalım; evde kendinize dolgu yapmamalısınız!

“İnsanların dermal dolgu maddeleri online satın alma ve estetik amaçlar için kendilerini enjekte ettiklerine dair çok rapor var. Bu çok kötü bir fikir, özellikle de yurtdışından gelen pek çok üründen hangi ürünü aldığınızdan bile emin değilseniz, “diyor Dr. Husain ve bunun enfeksiyon, sinir hasarı, cilt nekrozu ve hatta körlük gibi ciddi sonuçları olabileceğini belirtiyor. “Sadece bu tür işlemler için kurulu sertifikalı dermatologlar ve plastik cerrahlar gibi eğitimli tıp profesyonellere gitmelisiniz.”

Tutkal içeren herhangi bir şey

Muhtemelen internetteki siyah noktaların tutkalla “çekilerek” yok edildiği videoları izlediniz. Bunu asla denememelisiniz.

“Tutkal söz konusu olduğunda bazı markalar toksik olmasa da, siyah noktadan kurtulmak için cilt üzerinde kullanılmamalıdır. Tutkal cilde uygulanacak şekilde icat edilmedi, bu yüzden yanlış kullanım nedeniyle birçok yan etkisi olabilir,”diyor Dr Husain ve ekliyor; “Tutkal yüzünüze çok güçlü bir şekilde yapışıp tahriş edip iltihaplı hale getirebilir ve gözeneklerin kabuğu açıldığı için tıkanması daha olasıdır.”