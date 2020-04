Evde Deneyebileceğiniz Eğlenceli Makyaj Görünümleri

View this post on Instagram

a tiktok tut of yesterdays look ! <3 ft iconic PAT BUTCHER earrings 😌 how are u guys today???? ive been playing animal crossing i feel so content <3 {eyes inspired by @char_barker !! 🐆} ___________________________________ earrings are from depop seller @messykitsch PRODUCTS: – @milkmakeup hydrogrip primer – @narsissist sheer glow foundation – @makeupobsession mega conceal concealer – @ctilburymakeup hollywood contour – @colourpopcosmetics sailor moon blush – @lauramercier highlighter palette – @hauslabs lip liners in myth and en pointe – @muacosmetics lipstick in TLC – @beautybaycom eyn nude matte 9 colour palette – @anastasiabeverlyhills dip brow in dark brown and black eyeliner – @urbandecaycosmetics brow blade #v93oo #theartistedit #editorialmakeup #leopardprinteyeshadow #hauslabs #studiofam #kitschearrings