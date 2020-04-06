Evde Deneyebileceğiniz Eğlenceli Makyaj Görünümleri

Koronavirüs nedeniyle evde geçirdiğimiz zamanı, farklı makyaj görünümleri deneyerek eğlenceli hale getirmek mümkün.

Hem normal şartlarda risk almayacağımız görünümleri deneyerek zamandan kazanacak hem de yaparken çok eğleneceksiniz.

İşte evde deneyebileceğiniz eğlenceli makyaj görünümleri…

Leopar Göz Makyajı

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A post shared by ellie addis (@ellieaddis) on

Normal şartlarda sadece toprak tonlarında makyajlar yapan biriyseniz, şimdi eğlenmenin tam zamanı! Orta tonlu bir kahverengi farı tüm göz kapağınıza sürdükten sonra daha koyu kahve bir eyeliner, kalem ya da far ile leopar deseni yaratın. Desenleri likit veya jel liner ile belirginleştirin.

Grafik Liner

Renk ve şekil ile oynayın. Ombre liner veya çift kanat gibi daha önce denemediğiniz şekilleri deneyin.

Renkli Eyeliner

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Uzun süre önce denerim diye heveslenip aldığınız ve hala akyaj çantanızda sizi bekleyen renkli eyelinerları denemenin tam zamanı!

Allık, allık, allık!

Normalde her defasında evden çıkmadan önce allığınızı biraz daha fazla uygularsanız nasıl görüneceğinizi düşünüyor, sonra risk almamak için minimumda tutuyordunuz. İşte şimdi o riski denemenin tam sırası. Belki yoğun bir allık görünümü ihtiyacınız olan şeydir, kim bilir?

Dağınık Ruj

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Dudağınızın üst çatısında rujun hafifçe taşırılıp ince bir fırçayla yoğunluğunun alınmasıyla elde edilen bu görünümü denemenin tam zamanı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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