Pencereden bakmak ya da Netflix’ten indie filmleri izlemeyi hobi haline getirmiş olabilirsiniz ancak manikürde ustalaşmak da size keyifli vakit geçirtebilir. Bu minimalist nail art fikirleri, sosyal mesafede olduğumuz bugünlerde denemek için harika birer seçenek!

İşte evde deneyebileceğiniz minimal nail art önerileri…

Minimal Nail Art #1: Neon Noktalar

Üst merkeze koyacağınız beyaz tek bir nokta, beklediğinizden daha iyi bir görünüm yaratacak. Top coat uygulamayı unutmayın.

Minimal Nail Art #2: Yarım Ay

Nötr ojelerinizi, farklı tonda yarım ayla renklendirin.

Minimal Nail Art #3: İnce Çizgiler

Tırnak kalemlerinden yoksa, çizgi çekmek için bant da kullanabilirsiniz. Düzgün olmaları gerekmiyor.

Minimal Nail Art #4: Küçük Siyah Çizgiler

Bir üstte anlattığımız gibi, yine bant tekniğini kullanabilirsiniz.

Minimal Nail Art #5: Kolay Ombre

Popüler omre manikür trendi için ihtiyacınız olan tek şey aynı renk ailesinden 4-5 oje olacaktır.