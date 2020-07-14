Evde Gisele Bundchen İle Spor Yapmaya Ne Dersiniz?

Ünlü top model Gisele Bundchen de Instagram üzerinden evde spor rutinini paylaşan yıldızlar arasına katıldı.

BTS’in Make It Right şarkısı eşliğinde çektiği evde spor rutinini paylaşan Gisele Bundchen; kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

“Vüdumu hareket ettirmek her zaman bana iyi hissettirmiştir, bir de bunun üzerine pek çoğunuz bana spor rutinimi sorunca ben de karın kaslarını sıkılaştırmak için favori hareketlerimi paylaşmaya karar verdim. Bu rutini genelde 2-3 set halinde tekrar ediyorum, nasıl hissettiğime bağlı olarak… Dilerim beğenirsiniz!”

Spora olan ilgisiyle bilinen Gisele Bundchen; geçtiğimiz günlerde de favori yoga arkadaşını paylaşmıştı.

“Küçük yoga partnerim çok çabuk büyüdü!” diyerek kızıyla yoga yolculuğunun öncesi ve sonrası karelerini paylaşan Gisele Bundchen’in spor paylaşımlarına devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz.