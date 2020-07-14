Evde Gisele Bundchen İle Spor Yapmaya Ne Dersiniz?

Ünlü top model Gisele Bundchen de Instagram üzerinden evde spor rutinini paylaşan yıldızlar arasına katıldı.

BTS’in Make It Right şarkısı eşliğinde çektiği evde spor rutinini paylaşan Gisele Bundchen; kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Moving my body always makes me feel so good and, as many of you have been asking me to share my exercise routine, here goes one of my favorites to strengthen the core. I usually do 2 or 3 sets, depending on how I am feeling. I hope you like it! Music: Make it right-BTS #ab #coreworkout #exercise #health #homeworkout 💃🏼💪🏻 🤛🏽 Movimentar meu corpo sempre me faz sentir muito bem e, como muitos de vocês, vêm pedindo para eu mostrar minha rotina de exercícios, aqui vai uma das minhas séries favoritas para fortalecer o abdômen. Costumo fazer 2 ou 3 repetições, dependendo de como estou me sentindo. Espero que vocês gostem! Vambora mexer o corpitcho! #abdominal #exercicioemcasa

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Vüdumu hareket ettirmek her zaman bana iyi hissettirmiştir, bir de bunun üzerine pek çoğunuz bana spor rutinimi sorunca ben de karın kaslarını sıkılaştırmak için favori hareketlerimi paylaşmaya karar verdim. Bu rutini genelde 2-3 set halinde tekrar ediyorum, nasıl hissettiğime bağlı olarak… Dilerim beğenirsiniz!”

Spora olan ilgisiyle bilinen Gisele Bundchen; geçtiğimiz günlerde de favori yoga arkadaşını paylaşmıştı.

“Küçük yoga partnerim çok çabuk büyüdü!” diyerek kızıyla yoga yolculuğunun öncesi ve sonrası karelerini paylaşan Gisele Bundchen’in spor paylaşımlarına devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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