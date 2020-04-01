Evde Hazırlaması Kolay Saç Maskesi Tarifleri

Evde vakit geçirirken yapabileceğiniz en yararlı ve eğlenceli aktivite bakım saatleri. Bakım ritüellerinize maskeleri eklemeyi de seviyorsanız, içerisinde hiçbir şekilde kimyasal barındırmayan, ev yapımı saç maskelerini eminiz ki çok seviyorsunuz.

Saçlarınızın ihtiyacına göre, saç bakım uzmanlarından da onay almış maske tariflerini sizler için araştırdık. Kuruyup cansızlaşan saçlarınıza nem takviyesi mi gerekiyor? Yoksa kıvırcık saçlarınız iyiden iyiye ağırlaştı ve hacime mi ihtiyaç duyuyor? Saçlarınızın neye ihtiyacını olduğunu bulun, mutfağa girin, malzemelerinizi hazırlayıp maskenizi uygulayın. İşte bu kadar basit.

Kuru saçlara nem sağlayan maske tarifi

Saçlarınızın uzunluğu ve gürlüğüne göre oranlarını ayarlayabileceğiniz nem maskesinde ihtiyacınız Hindistan cevizi yağı, bal ve argan yağı olacak. Hindistan cevizi yağının saçlara mucizevi etkisi göz ardı edilemez. Argan yağı da saçlarınızı nemlendirmeye ve beslemeye yardımcı olan E vitamini sayesinde saç bakımınızın vazgeçilmezi olacak.

Uygulanışı: Tüm bu malzemeleri bir araya getirdikten sonra saçlarınızı birkaç bölüme ayırın. Karışımı kökten uca kadar tüm saçınıza dağılacak şekilde uygulayın. Saçlarınızı gevşek bir şekilde topuz yapabilir ya da örebilirsiniz. Ardından karışımın saçlarınıza iyice nüfuz etmesi için bir duş bonesi takın. Yarım saat beklettikten sonra duşunuzu alabilirsiniz. Nemi desteklemek için saç kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

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Kıvırcık saçlara ekstra bakım yapan maske tarifi

Kıvırcık saçların bakımı zaman zaman zor olabiliyor. Birbirine karışma ya da cansızlaşıp hacim yitirme gibi sorunlarla küstüğünüz kıvırcık saçlarınızla sizi barıştıracak bir tarifimiz var. İhtiyacınız olan malzemeler ise; avokado, zeytin yağı ve bal.

Uygulanışı: Bir kapta tüm malzemeleri karıştırın. Avokado nedeniyle karışımınız sıvıdan ziyade macun kıvamında olacak. Saçlarınızı bölümlere ayırın ve kökten uca karışımı uygulayın. Saçlarınızı streç film ile ya da saç bonesiyle sarın. Yarım saat bekleteceğiniz maskenizin saçlarınıza daha iyi karışması için on dakikada bir otuz saniye kadar ılık fön tutabilirsiniz. Ardından saçlarınızı yıkayın ve saç kremi uygulayın.

Saçları güçlendiren maske tarifi

Tüm saç tiplerinin rahatlıkla uygulayabileceği bu maske yoğurt ve bal ile hazırlanıyor. Yoğurt içeriğindeki protein ile saçları güçlendirirken, bal da hem yumuşatıcı hem de nemlendirici etki sağlıyor.

Uygulanışı: Yoğurt ve balı saçlarınıza yetecek miktarda karıştırın. Dipten uca tüm saçınıza uygulayıp 15 dakika bekletin. Ardından saçlarınızı yıkayın.

EV YAPIMI SAÇ MASKESİ TARİFLERİ

Saç derisini rahatlatan maske

Saçlarınızda özellikle kepek ya da pul pul dökülme problemleri varsa bu maske sizin için ideal. İhtiyacınız elma sirkesi, bal ve su olacak.

Uygulanışı: Bu maskenin uygulamasını duştan önce değil duş esnasında yapmanız gerekiyor. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra karışımı saç derinizden uçlara kadar uygulayın. Duş bonesi takarak 10 dakika bekletin. O sırada cilt bakımınızla oyalanabilirsiniz. Süre dolduktan sonra saçlarınızı soğuk su ile durulayın. Düzenli uygulamada saç derinizdeki rahatlamadan çok memnun kalacaksınız.