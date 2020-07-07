Evde Jean Boyayarak İçinizdeki Sanatçıyı Ortaya Çıkarın

Versace’den Eckhaus’a kadar, pek çok ikonik tasarımcı yıllar boyunca boyalı denimleri podyumlarına taşıdılar. 2020’de ise bu eğlenceli trend geri dönmeye hazır!

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İç dekorasyon veya sanatçı stüdyolarından esinlenen tasarımlar ya da Jackson Pollock tablolarını anımsatan görünümler…

Burada kanvar jean pantolonunuz ve atış oldukça serbest!

90’lar ve 2000’lerin pek çok trendini başarıyla taşıyan Bella Hadid’in de bu trendden geri kalması tabii ki imkansızdı!

Bu trendin bu denli yükselmesindeki en büyük sebeplerden biri de Off-White gibi yüksek modayı sokakla birleştiren markaların da koleksiyonlarında yer vermesi…

Eckhaus Latta

Still Here

Bethany Williams

Polo Ralph Lauren

Ayrıca dünyanın giderek “harcamak” yerine “elimizdekileri değerlendirme” mantığına yakınlaşması da; bu harika uğraşı daha da çekici hale getirdi diyebiliriz. Üstelik bir portre ya da rastgele resimler çizerken eğleneceğinize de eminiz!

Jean Nasıl Boyanır?

İlk deneyiminiz için “denek” jean pantolonunuz üzerine karar verin. Evde bu riske atabileceğiniz bir jeaniniz yoksa; çok uygun fiyatlı bir seçenek satın alabilirsiniz.

Yine de raflarınızın arkasında kalmış eski bir jean pantolonunuzu kullanmanızda ısrar ediyoruz!

Sonrasında jean pantolonunuzu yıkayın ve iyice kurumaya bırakın. Çizimleriniz ve denim kumaş arasında herhangi bir leke olmasını istemezsiniz.

Suda çözünmeyen akrilik boyalar alın.

İyi bir tasarım için farklı fırçalar önemli. Yeni başlıyorsanız, işe küçük fırçalarla başlayın.

Arka cep gibi yoğun bir alanda bir tasarım oluşturuyorsanız, boyanın çizgilerin üzerinde denimin geri kalanına sürünmesini önlemek için tasarımınızın sınırında maskeleme bandı kullanabilirsiniz.

Ve son olarak cesur olun, sınır tanımayın, bu sizin ve sanatınızın parlama zamanı!

Jean Boyamak İçin İhtiyacınız Olan Malzemeler