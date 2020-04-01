Evde Kakül ve Perçem Nasıl Kesilir?

Kendi kendinize evde kakül ya da perçem kesmek iyi bir fikir olmayabilir. Genellikle en zor kesim türü olan bu ikiliden bir türlü vazgeçemiyorsanız ancak artık şekilsiz bir hal aldılarsa bununla baş edebilirsiniz.

Evde kakül ve perçem kesmek için uzmanlar bazı yöntemler paylaşıyor. Sakince ve dikkatli bir şekilde uyguladığınız takdirde başarıya ulaşabilirsiniz. Belki de bu işte ustalaşacaksınız ve ayda bir güzellik salonlarına gitmek zorunda kalmayacaksınız!

Evde kesebileceğiniz en kolay kakül modelleri Brigitte Bardot stili yanlara dağılmış şekilde olanlar ya da alnınızı kapamak istiyorsanız tıpkı Taylor Hill’in saçlarındaki gibi yoğun şekilde kesilmemiş ortadan başlayan modeller.

EVDE KAKÜL KESMENİN İPUÇLARI

Şimdi gelelim evde bu işlemi nasıl yapacağınıza:

Öncelikle saçlarınızın temiz olması için yıkayın ve modeli tam oturtmak, boyu ideal şekilde ayarlayabilmek için saçınızı kurutun. Kakül ya da perçeminizi nasıl şekillendiriyorsanız o modelde tarayarak fönleyin.

Ardından kaküllerinizi burun hizası ve sağ-sol tarafa doğru olmak üzere üç bölüme ayırın.

Kesime ilk olarak orta kısımdan başlayın. Tarağınızı kullanarak saçları düz bir şekilde yatırın ve parmaklarınızla kesmek istediğiniz uzunluğu belirleyin. Ardından makas ile belirlediğiniz uzunluktan biraz da düzeltme payı bırakacak şekilde kesimi gerçekleştirin.

Ardından sağ ve sol bölümleri de orta kısımdaki saç uzunluğu oranınızı göz önünde bulundurarak aynı teknikle kesin. Ana kesim işlemini tamamladınız. Şimdide sıra son rötuşlarda. Kesimin bir şerit gibi değil de daha doğal görünmesi için makasınızın ucuyla kakül/perçem uçlarınıza farklı açılardan ufak kesme darbeleri atın. Makasınızı dik tutarak kakülünüzü daha da inceltebilirsiniz.