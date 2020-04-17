Evde Kaş Şekillendirmenin Kolay Yolları
İzolasyon sürecinde sizi bakım anlamında ilk zor durumda bırakan şey kaşlarınız oldu, öyle değil mi? Hızlı ve dağınık şekilde uzayan kaşlarla başa çıkmanın yollarını sizlerle paylaşıyoruz.
Evde nasıl kaş şekillendirilir?
- Öncelikle kaşlarınızı şekillendirirken ne kullanacağınızı belirlemelisiniz. Ağda ya da ip, profesyonellerin kullanmasının daha doğru olduğu yöntemler. Çünkü daha büyük alanlara etki ederler, bu da yaptığınız olası bir hatada kaşlarınızda belirgin şekil bozuklukları yaratabilir. O nedenle sizin için evde kaş alırken kullanması en doğru araç cımbız olacak. Doğru cımbıza sahip olmak da oldukça önemli. Ucu kıvrımlı cımbızları değil de profesyonel eğimli, küt uçlu cımbızları seçerseniz kaşlarınızı kökünden, kesmeden koparabilirsiniz.
- Gelelim şekillendirme kısmına: Bir profesyonel kaş tasarımcısına gidemediğiniz şu günlerde kendi kendinize yeni bir kaş şekli denememeniz en büyük uyarımız olacak. Kaşlarınıza evde, düz ya da kavisli şekil vermek riske atamayacağınız bir hamle.
- İşe öncelikle, iki kaşınızın ortasındaki alandan başlayın. Kaşların başlangıç noktasına fazla dokunmadan fazla kılları kökünden çekin.
- Şimdi sıra kaş ve göz kapağı arasındaki bölgede. En riskli kısımlardan biri burası. Kaşınızın şekline girmeden, bitiş sınırını takip ederek fazla tüyleri cımbızla alın.
- Bir kaş tarağı ve makası alın. Kaşlarınızı yukarı doğru tarayın. Normal kaş sınırınızı bozmadan uzamış kaşların boylarını kısaltın. Ki sadece bu işlem bile kaşlarınızın çok daha şekilli ve düzgün durmasını sağlayacak.
- Şimdi kaşlarınızın üstündeki tüylerden arının. En son aşamada da kaş bitiminizdeki fazlalıkları yok edin.
İşte hazırsınız! Kaş ifadeyi değiştiren belki de yüzdeki en önemli detaylardan biri. Bu yüzden pişman olacağınız riskli şekillendirme girişimlerine girmemenizi tavsiye ederiz.
Kapak fotoğrafı: @ninasandbech