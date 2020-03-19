Evde Saç Boyamanın Püf Noktaları

Kuaförünüzü yeniden ziyaret edene kadar, saç boyama işini denenmiş önerilerle evde halletmeye ne dersiniz?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle evdeyiz ve mecbur kalmadıkça da dışarı çıkmıyoruz, hem evde geçen zamanı keyiflendirmek hem de kendinizi daha iyi hissetmek adına saç boyama için kolları sıvayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken üç temel nokta var!

#1 Mümkün olan en iyi konsültasyonu alın

Öncelikle, sepetinize bir kutu boya eklemeyi düşünmeden önce, biraz uzman yardımı alın.. Kuaförünüzü arayabilir veya internette fikrine güvendiğiniz kişilerle iletişime geçip, araştırma yapabilirsiniz. Evde saç boyarken, renk skalasından kendi kendinize yapacağınız seçim sizi şaşkınlığa uğratabilir.

#2 Aşırıya kaçmayın

Tamamen yeni bir görünüm arıyorsanız, kesinlikle profesyonellere bırakın. Vurgu ve balyaj gibi sert renk değişiklikleri evde denemek işe yaramaz çünkü beceri ve uzmanlık gerektirirler.

#3 Son bakım çok önemlidir

Kuaförde yapılan renk değişiklikleri genellikle bakım sonrası tedavilerle kendine gelmekte, sadece siz ve bir kutu saç boyası olduğunda, saç bakım rejiminizi buna göre değiştirmeniz çok önemlidir. Saçınızın rengine ve dokusuna ve solmaya karşı korumak istediğiniz tona uygun bir şampuan ve saç kremi de kullanmayı ihmal etmeyin.

Evde saç boyarken dikkat etmeniz gerekenler

Saçınızı evde boyarken doğru adımlarla ilerlemek için Saç Uzmanı Makenna Smith’e kulak verebilirsiniz.

Daha hafif bir etki olması için ipuçları: Bu noktada, daha önce hiç boyanmamış saçlara sahip olmak oldukça önemli. Doğru rengi ararken, “kül” ve “soğuk” gibi kelimeler için arayış yapabilirsiniz.

Daha koyu bir ton elde etmek için ipuçları: Renkler, kutuda göründüğünden her zaman daha koyu çıkar. “İşe doğal saç renginize uyan bir gölgeyle başlayın. Bu, rengin nasıl duracağını görmenizi sağlar ve her zaman daha koyulaşabilirsiniz ”diyor Makenna Smith.

Bir gölge seçmek için ipuçları: Gölgelendirme, her zaman için işin uzmanına bırakılması gereken bir konu elbette ama yine de şans vermeyi düşünüyorsanız Smith’in yorumları işinize yarayabilir.

Müşterilerine doğru tonu seçmek için şu referans çerçevesini öneriyor: “Çoğu zaman, sıcak, serin veya nötr olarak bölünen alt tonları belirlemelerine yardımcı olmak için damarlarına bakmalarını öneriyorum. Damarlarınız daha fazla mavi bir renk tonuna sahipse, en iyisi doğal, serin veya kül tonlarını seçmek olacak. Damarlarınız daha yeşil görünüyorsa, sıcak kahverengi, altın ve bakır tonlarında çok daha en iyi görüneceksiniz.”

“Damar renginizi tam olarak tespit edemiyorsanız, saç rengi uzmanlarına göre başka bir yararlı hile ise; küpe veya kolye takıp ve aynaya bakmaktır: “Soğuk tonlar gümüşte daha iyi görünme eğilimindedir, altın kaplama takılar ise sıcak tonları tamamlıyor. Ve eğer her ikisinde de iyi göründüğünüzü (veya hem yeşil hem de mavi damarlara sahip olduğunuzu) düşünüyorsanız, doğal tonlarda kalabilirsiniz, bu da çoğu renkte iyi görüneceğiniz anlamına gelir!

kate mıddleton’ın saç rengi en çok tercih edilenlerden

Saçlardaki grileri kapatmak için ipuçları: “Kimyasallar, saçlardaki grileri kapatma söz konusu olduğunda oyunun adıdır” diyor Smith. Amonyak içermeyen boyalar, kullanımları daha güvenli olsa da, esas olarak grileri kapatmak için en iyisi olmayacaktır.

Uygulama konusunda ipucu: “Saç çizgisi, rengi her zaman için daha yoğun tutar, bu nedenle grilerinizle vedalaşmak için rengi en son saç çizgisine uygulayın,” diyor Smith.

Bu işaretçiler göz önünde bulundurulduğunda, rötuş seçenekleri, cilt hassasiyetleri, gri alanları kapama, sarışınlar, esmerler ve kızıllar için en iyi seçimleri içeren önerilere göz atmaya ne dersiniz?

Esmerler İçin Saç Boyası

Önerilen ürün; Schwarzkopf Keratin Color

Schwarzkopf boyalarının canlı kahverengi tonları için saçlarının renklendirildikten sonra daha sağlıklı göründüğünü düşünen kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Boya, saç kütiküllerini korumak için önceden renklendirilmiş bir serum ve saç tellerini kaplayan, neme ve esmer gölgeye kilitleyen bir saç kremi ile birlikte geliyor.

Siyah Saçlılar İçin Saç Boyası Önerisi

Önerilen ürün; Garnier Nutrisse Color Creme

Bu ürün bünyesinde bulunan altı siyah renk seçeneği var. Saçı parlak yapmayı ve derinlikle doldurmayı iddia ediyor. Avokado ve shea gibi bitki yağlarını içeriğinde barındıran ürün, boyama sırasında ve sonrasında hasarı kontrol altında tutuyor. Saçtaki grileri kapatma için de olumlu yorumlar söz konusu.

Kızıl Saçlılar İçin Saç Boyası

Önerilen ürün; Revlon ColorSilk Beautiful Color

Pek çok saç boyası markasına göre Revlon’un bu çizgideki kumral boyaları, canlı etkileri için yüksek puanlar alıyor. Boya, saç tellerinin güneş tarafından ağartılmasını önlemek ve daha uzun süre renklendirmeyi canlı tutmak için UV savunması ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca amonyak içermeyen birkaç kalıcı formülden biridir.

İnatçı Griler İçin Saç Boyası Önerisi

Önerilen ürün; L’Oréal Excellence Creme Saç Boyası

Birçok doğal görünümlü gölgeye sahip olan bu ürün grileri kapatma konusunda oldukça iddialı. Kullanalar en çok da, boyanın kişinin kendi saç gibi görünen etkisini sevdiklerini vurguluyor. Rengin havlu ve çarşaflarda kalmadığına da dikkat çekiyorlar.

Saçlarına Evde Rötuş Yapmak İsteyenler İçin

Önerilen ürün; Clairol Root Touch-Up

Saç kökleri üzerinde rötuş yapmak için en çok tercih edilen ürünlerden. Kolay uygulama için bir fırça ile donatılmış olan boya, hem kutu hem de kuaför tonlarına sorunsuz bir şekilde uyacak içeriğe sahip.