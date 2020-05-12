Evde Yaptığınız Maskelere Eklememeniz Gereken Doğal İçerikler

Koronavirüs nedeniyle evde kalmamız gerektiği ve daha az tükettiğimiz bugünlerde, evde kendi doğal güzellik tariflerimizi yapmamız kesinlikle bu sürecin avantajlarından biri.

Dermatologlara göre, evde kendi cilt bakım ürünlerinizi yapmanız aslında cildiniz için çok yararlı olabilir.

Connecticut’lı dermatoloh Mona Gohara bununla birlikte bazı içeriklerin tehlikeli olduğunun altını çiziyor. İşte o içerikler…

Limon ve benzer meyveler

Pek çok Pinterest tarifinde limonun cildi aydınlattığı söyleniyor olabilir ama uzmanlar yine de uyarıyor ” Limon asidiktir ve cildi yakabilir.” diyor Gohara.

Hatta limon, fitofotodermatit denen inflamatuar bir cilt reaksiyonuna bile neden olabilir. “Güneşe maruz kalan cilde uygulanırsa; kabarcık ve hiperpigmentasyona neden olabilir,” diyor New York merkezli kurul sertifikalı dermatolog Rita Linkner.

Eğer alerjiniz yoksa çoğu meyve bu tarz reaksiyonlara neden olmayacaktır ama yine de tüm yüzünüze uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölümünde test edin.

Diş macunu veya karbonat

İnternetteki çoğu tarifte, diş macunu veya karbonatın akne ve sivilceye iyi geldiği bilgisi olsa da aslında bu yanlış.Cildi tahriş edebilir veya iltihap oluşmasına neden olabilir.

Çiğ yumurta

Yumurta pek çok Kore güzellik ürününde kullanılsa da, evde doğrudan uygulamanız bazı istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Gohara; “Çiğ yumurta salmonella denilen bir bakteriyel enfeksiyon verebilir” şeklinde açıklıyor.

Sirke

Bazı insanlar sirkeyi cildin pH dengesini sağladığı inancıyla günlük tonik olarak kullansa da, bu aslında dermatolog onaylı bir yüyo değil. Potansiyel zararlı etkileri ise tahril, düzenliuygulama halinde kimyasal yanık ve ilk tahriş sonucu depigmentasyon. Yani sirke uygulamadan önce bir kez daha düşünün.

Baharatlar

Baharatlar genel olarak cildiniz için tahriş edici özelliklere sahip olabilir bu yüzden uygulamadan önce test ettiğinize emin olun.