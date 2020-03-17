EvdeKalın: Dinlemeniz Gereken Podcast’ler

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, sosyal mesafeyi korumak adına mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmadığımız günler içerisindeyiz.

Pek çok kişinin bu süreçte, tıpkı bizim gibi “Yapacak başka bir şey arıyorum” cümlesini kurduğunu düşünüyoruz. Evde kalacağınız zaman boyunca kendinizi zihnen bahara/yaza hazırlamaya ne dersiniz? İnanın, buna gerçekten ihtiyacımız var. Sosyal medyada okuduklarınızla, kaygı düzeyinizi artırmak yerine, kendinizi daha yararlı, daha az zehirli içerikle doldurmak ve bu dinlenme anlarını faydalı yönde kullanmanın tam zamanı.

Şimdi, programımız şöyle; sabah kahvesiyle bir podcast, öğle yemeğinin üzerine bir diğer podcast ve uykuya hazırlık için bir başka podcast.

Evet, dinlemeniz gereken podcast önerilerimiz aşağıda sizi bekliyor.

Nasıl Olunur?

Murathan mungan – nilay örnek

Nilay Örnek konusunda uzman konuklarına “Nasıl Olunur?” diye soruyor ve sonrasında da keyifli bir sohbeti başlatmış oluyor. Emre Arolat, Murathan Mungan, Arzu Kaprol, Mert Fırat bu isimlerden sadece birkaçı.

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Nereden Başlasam?

Mirgün Cabas- Can Kozanoğlu

Mirgün Cabas ve Can Kozanoğlu önceki podcast serileri İlk Sayfası’nda yazarlarla bir “sözlü yazı atölyesi” yapmıştı, hatırlayanlarınız vardır. Şimdi de bir kurs/seminer dizisine başladılar. Farklı disiplinlerin uzmanlarıyla yaptıkları söyleşilerde bu alanların temel kavramlarını, meselelerini konuşuyorlar.

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Deniz Çakmakkaya ile Terapi Odalarından Serisi

“Doğru terapist nasıl seçilir?, Her terapi, herkese uygun mudur?, Terapi odasında neler yaşanır?, Terapi hayatınızı nasıl değiştirir?”

Terapi ile ilgili merak ettiklerinizi Psychologies Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Deniz Çakmakkaya ile Terapi Odalarından serisinde öğrenebilirsiniz.

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Farklı Kaydet

20’den fazla podcast çeşidiyle, futboldan formula 1’e, mimarlıktan sinemaya kadar farklı konulardaki içerikleriyle kendinize uygun bir podcast’i bulmanız oldukça kolay.

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Radyo Tiyatrosu

TRT tarafından oluşturulan bu podcast serisi, radyo tiyatrosu dinlemekten büyük keyif alanlar ve ilk bu keyfi tadacaklar için.

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