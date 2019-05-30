Evden Hızlıca Çıkmak İçin Zaman Kazandıran Güzellik İpuçları

Zaman darlığı ya da milyonlarca farklı adımla uğraşıp telaşa girmeme seçeneği… Sabah güzellik rutininizi birkaç basit ipucu ile düzene sokmaya hazır mısınız? Hiç telaşa kapılmadan ve fazla mesai yapmadan etkileyici görünün!

Tek yapmanız gereken dikkatinizi nereye yoğunlaştıracağınızı doğru belirlemek.

#1 Ön hazırlık

Önden biraz hazırlık yapmanız, uzun bir yol kat etmenizi sağlarken, size günlük olarak da çok fazla zaman kazandırabilir. Mesela kaşlarınızı profesyonelce yaptırmak için zaman ayırmakla işe başlayabilirsiniz. Kalıcı kaş tasarımı yaptırmak ya da ipek kirpik uygulamasını denemek gibi.

#2 Ürünlerinizin sizin için daha çok ‘çalışmasını’ sağlayın

Gözler, dudaklar ve yanaklarda kullanılabilecek çok görevli ürünlere şans vermenin tam zamanı. SPF içeren BB ya da CC krem seçmek, tek taşla iki kuş varmanızı sağlayabilir.

Ayrıca, tüm gün boyunca çalışmaya devam edecek ürünler de, her daim canlı ve parlak görünmenizi sağlayacak.

#3 Pratik yapmanın gücüne inan ın

Eğer sabahları kanatlı eyeliner veya dumanlı bir göz makyajı yapmaya vaktiniz yoksa, zamanınız olduğunda mesela hafta sonları, pratik uygulamalar için deneme çalışmaları yapmayı ihmal etmeyin.

Pratik yaptıkça ustalaşacağınız için bu hızlı ilerleme, günlük güzellik rutininizde size oldukça zaman kazandıracak.

#4 Mükemmel bir alan seçin

Eğer zamanınız darsa, her şeyi yarım yamalak yapmaya çalışmayın, bunun yerine bir tane seçin ve kendinizi onunla parlatın.

Eğer yüzünüze odaklanıyorsanız, mesela sezonun trendlerinden saç tokası kullanmayı tercih edin ve pratik şıklığı üzerinizde hızlıca oluşturun.

#5 Diğer her şey başarısız olduğunda, dudaklarınızı ön plana çıkarın

Dudak kalemi ile pekiştirilmiş bir dudak makyajından daha pratik ne olabilir? Diğer maddelerde kendinizi zayıf hissettiğiniz anda bu tercihi hemen değerlendirmeye alabilirsiniz.