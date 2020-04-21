Evinizde Online Sergi Gezin: Dior’dan Designer of Dreams

Evde vakit geçirirken dışarıyla bağlantımızı korumanın en keyifli yolu sanal sergiler oluyor. Özellikle modaseverlerin ilgisini çekecek bir sergi önerisi ile sizlerleyiz!

Temmuz 2017’den Ocak 2018’e kadar Paris’teki Musée des Arts Décoratifs’te ziyarete sunulan Christian Dior: Designer of Dreams sergisini, moda markasının Youtube kanalında ücretsiz bir şekilde deneyimlemeniz mümkün.

Christian Dior: Designer of Dreams deneyimini kaçırdıysanız ya da yeniden yaşamak istiyorsanız bu fırsatı değerlendirmenizi öneriyoruz. Yaklaşık bir saatlik videoda, haute couture elbiseler, arşivden fotoğraflar ve orijinal çizimler sizlerle buluşuyor. Tüm bunların yanında Christian Dior’un çizimleri ve mevcut kreatif direktör Maria Grazia Chiuri ile röportajlar da dahil olmak üzere 70 yılı aşkın bir moda tarihine tanıklık etmek de cabası!