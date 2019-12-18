Evinizi Yeni Yıla Hazırlayın: Yılbaşı Süsleme Önerileri

Yılbaşını evinizde geçirmeyi planlıyorsanız atmosferi biraz değiştirmeniz gerekiyor. Dekorasyonunuzu yeni yıl temasında süslemek için size çok eğlenceli öneriler sunuyoruz.

# Çam ağacı önerileri

Yılbaşının olmazsa olmazı elbette çam ağacı! Odanızın ya da salonunuzun dilediğiniz bir köşesine çam ağacınızı yerleştirebilirsiniz. Hatta ağacınızı tüm bir ay boyunca kaldırmayıp yeni yıl ruhunu, yeni umutları bir süre daha ruhunuzda hissederek dekorasyonunuza pozitif etki katmayı bir düşünün deriz!

IKEA

BOYNER

MUDO CONCEPT

Odanızın ve eşyalarınızın kalabalıklığına göre dilediğiniz ebatlarda yılbaşı ağacı seçin. Sonrası ise en eğlenceli kısım: Yılbaşı ağacını süsleme aşaması! Ağacınıza çeşitli süsler asabilir ya da kar spreylerinden sıkıp kış ruhunu en derinlerde yaşayabilirsiniz. Yılbaşı ağacı süsleri oldukça fazla çeşit sunuyor. Kendi süslerinizi de yapabilirsiniz. Çeşitli, rengarenk kağıtlarla dilediğiniz şekilleri yapıp keserek ağacınıza kendi özgün yaratıcılığınızı katmayı deneyin!

# Yılbaşı süsleri önerileri

Keyifli bir yılbaşı detaylarda gizli. Bu detayları da sevimli yılbaşı süsleri oluşturuyor. Yılbaşı ağacınıza, raflarınıza, kitaplığınıza ve evinizin daha pek çok alanına dağıtabileceğiniz muhteşem yılbaşı süsü önerilerimiz var. Yılbaşı ağacı süslerinin başında elbette ki rengarenk toplar geliyor. Ağacın etrafına dolayacağınız bu toplardan oluşan iplerle yılbaşı enerjisini yansıtın.

TCHIBO

Noel baba olmadan yılbaşı ruhu olur mu hiç? Elbette olmaz. Noel baba figürlü biblolar bu noktada imdadınıza yetişiyor. Noel babanın yanına geyikleri de eklemeyi unutmayın. Belki Noel baba size o çok istediğiniz arabayı ya da Chanel çantayı hediye edemeyecek; bu yine de evinizin dekorasyonunda ona yer vermemeniz için bir neden değil.

SWAROVSKI

BONVAGON

LUXURIA

Yılbaşı ağacınızın en tepesine bir yılbaşı çanı takın. Bir başka öneri olarak kağıtlardan dev bir yıldız yaparak ağacınızın en yüksek noktasına kondurabilirsiniz.

Toyzzshop

Eğer evinizde yılbaşı ağacı için yeterli alan yoksa ağaç eksikliğinizi aksesuarlarla giderebilirsiniz. Yılbaşı ağacı yerine alternatif olarak kullanabileceğiniz aksesuarlar da oldukça havalı! Ahşaptan yapılmış bir yılbaşı ağacı figürü ya da biblolar bunun için harika bir seçenek oluşturuyor.

BEYMEN

ENGLISH HOME

# Yılbaşı ışık önerileri

Ağaçlar ve aksesuarlar kendilerini en iyi ne şekilde belli eder dersiniz? Kesinlikle doğru ışıklandırmayla. Evinizde ışıklandırma olarak mumlardan faydalanabilir ya da yine yılbaşı temalı lambalardan yardım alabilirsiniz.

Kardan adam, geyik ve yılbaşı ağacı figürlerinden oluşan her türlü aydınlatma aksesuarı o gün için uygun. Kırmızı, yeşil ve beyazdan oluşan tüm objelerle evinizi yılbaşı ruhunun renkleriyle aydınlatabilirsiniz.

IKEA

KOÇTAŞ

TCHIBO

# Yılbaşı temalı kapı çelengi önerileri

Misafirleriniz daha evinize girmeden yılbaşı ruhunu hissetsin istiyorsanız yılbaşı temalı kapı çelenklerinden mutlaka edinmelisiniz. Kapınızın girişine asacağınız bu aksesuarlar çok eğlenceli! Çam kozalakları ve ökse otu bu çelenklerin vazgeçilmez detayları.

MUDO CONCEPT

YARGICI

# Kar küresi önerileri

Ve elbette kar küreleri! Onlar dekorasyonun ve özellikle yılbaşı süslerinin en sevimli objeleri. Ayrıca harika bir hediye seçeneği! Sevdiklerinize kar küreleri hediye edebilir, aldığınız ya da size hediye edilen kar kürelerini dekorasyonunuza katabilirsiniz.