Evliliğe En Yakın 3 Burç

Sevdiğiniz kişiyle birlikteliğinizi değer verdiğiniz diğer insanların da şahitliğinde kutlamak. Sevdiğiniz kişiyle uyanmak, onunla uyumak, yemeği birlikte hazırlamak, bir hayatı paylaşmak. Bunlar oldukça kalp ısıtan detaylar.

Peki hangi burçlar evlilik fikrine daha sıcak bakıyor? Hangi burç evlilik insanı?

Astrologlar evliliğe en yakın 3 burcu şu şekilde açıklıyor:

KOÇ

Ateş grubu burçlarından Koç, elementinden de anlaşılacağı gibi oldukça seksi ve ateşli olmasıyla bilinir. Koçlar duygu durumlarında da ateşlidir, ilişkilerinde de. Koçlar bir anda sinirle bir şeye parlayabilir. Koçlar partnerini etkilemeyi en iyi bilen burçlardandır.

Fevri davranıp ani kararlar alabilen Koçlar için evlilik konusunda da hayatlarında bazı acele alınmış kararlar olabilir. Bu kötü bir şeydir demiyoruz. Kendinizi hiç olmadığı kadar evliliğe hazır hissettiğiniz bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz.

burçların Evlilik hayatı

Aşktan gözleriniz körelmiş bir şekilde olmayacak bu. Çünkü Koçlar daima temkinlidir. “Evlenmek istiyorum, onu seviyorum ve evleneceğim” diyerek çoğu süreci bile es geçerek kendinizi nikah masasında bulabilirsiniz.

Arkadaşlarınız ve aileniz böyle büyük bir karar hakkında düşünmeniz gerektiğini savunabilir. Siz bir an durup soluklanmayı dahi ilişkide vakit kaybı olarak göreceksiniz ve evlilik sizin için mutlu bir adım olacak.

Hedefe yönelik adımlar atmayı seven Koç için aslında bu çok da şaşırtıcı bir hamle olmayacak. Doğru kişi olduğuna inanıyorsanız, seviyor ve seviliyorsanız sizi kim tutabilir ki?

YENGEÇ

Yengeç burçları çevresindeki insanları sevgisiyle beslemeyi sever. Sevgi doludur, sevginin iyileştiriciliğine inanır. Bu nedenle Yengeç burçlarına masallardaki “sonsuza dek birlikte mutlu yaşadılar” cümlesi oldukça sıcak gelir.

Yengeç burcu bağlanmakta sorun yaşamaz. Güven vericidir. Bu nedenle çoğu Yengeç o kişiyle birlikte yaşlanmanın hayallerini kurar. Doğru kişinin hayatında olduğunu düşünen bir Yengeç evliliğe olumlu bakarak, çocuklarla ve evcil hayvanlarla çevrili huzurlu bir yuvaya kesinlikle evet diyecektir.

yengeç burcu ve evlilik

Kıskanç bir burç olan Yengeç, evliliği biraz da sevdiği kişinin daima yanında olması için tercih edebilir. Ki birini sevdikten sonra, onunla yaşamak istemekten daha doğal ne olabilir ki?

ASLAN

Aslanlar tutkulu, sadık ve şefkatli bir aşıktır. Gerçek aşkı bekleyen Aslanlar, onu bulduklarında evlilik için bir an dahi tereddüt etmeyeceklerdir.

Bir diğer bakış açısında ise Aslanların ilgi odağı olmayı sevdiklerini söyleyebiliriz. Bu nedenle de nişan, düğün, bekarlığa veda, kına, after party gibi pek çok etkinliği yapmak isteyeceklerdir. Partnerleriyle birlikte günün yıldızı olabilecekleri ne kadar gün ve etkinlik olursa onlar için o kadar iyi!

aslan burcu ve ilişkiler

İyi birer planlayıcı olan Aslanlar, hiçbir konuda risk almayarak tüm bu özel gün süreçlerini kendileri yönetmek ister. Gelinlik, kuaför, davetli listeleri, mekan dekorasyonu derken evlilik hazırlıkları onlar için oldukça keyifli ama bir o kadar stresli bir dönem olabilir.