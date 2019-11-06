Facebook 15 Yıldır Kullandığı Logosunu Değiştiriyor

Sosyal medya devi Facebook, kurulduğu andan bu zamana kadar, 15 senedir kullandığı logosunu değiştirme kararı aldı.

Kurulduğu 2004 yılından bu yana kullandığı logusunda değişikliğe gitme kararı alan şirket, bu hamlesiyle birlikte de sosyal medyada tüm ilgiyi üzerine çekti.

facebook eski logo

Gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacağı söylenen yeni logo için açıklama yapan Facebook; bünyesi altındaki Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp gibi platformlarda da yeni logonun kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Söz konusu açıklamada “Gelecek haftadan itibaren yeni logomuzu kullanmaya başlayacağız. Yeni logomuzda daha sade bir tipografi kullandık” ifadeleri kullanıldı.

facebook yeni logo

Facebook Yeni Logosu Nasıl Olacak?

15 yıldır aynı logoyu kullanan Facebook’un bu kararı sosyal medyada da büyük yankı buldu.

Bir önceki logosu, tamamı küçük harflerle yazılan “facebook” ifadesinden oluşan şirket artık tamamen büyük bir tasarıma sahip oldu. Tamamı büyük harflerle yazılan kelimelerin, sosyal medya jargonunda ‘bağırmak’ anlamına geldiğinden, sosyal medya kullanıcıları facebook’un bağıracağı yorumlarını yaptılar.