Facebook Koronavirüs’ten Etkilenen İşletmelere Fon Bağışlıyor

Facebook, Koronavirüs’ten etkilenen 30.000 küçük işletmeye 100 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerde yerel küçük işletmeler ekonomik da oldukça zor durumda. Bu duruma kayıtsız kalamayan Facebook, krizden etkilenen küçük işletmelere fon sağlamak için 100 milyon dolarlık bir programın açıldığını duyurdu.

Facebook bağış başvurularını kabul edecek ve sonuç olarak 100.000 Amerikan dolarını 30.000 işletme arasında dağıtacak. Bu da her bir işletmenin payına düşecek yaklaşık 3.333 ABD dolarına tekabül ediyor.

Facebook planladığı maddi desteği bir açıklamayla duyurdu: “İşletmenizin küresel COVID-19 salgını nedeniyle aksamalar yaşayabileceğinin farkındayız. Bu zorlu dönemde nakit yardımı olarak 100 milyon dolar bağış sunuyoruz.“

Henüz başvuruların ne zaman başlayacağı ise duyurulmadı.