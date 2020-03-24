FaceTime’da Grup Görüşmeleri Nasıl Yapılır?

Sosyal izolasyon günlerinde en büyük dayanağımız şüphesiz ki aile ve arkadaşlarla yapılan görüntülü görüşmeler. Görüntülü görüşmeleri birden fazla kişiyle yapmak istiyorsanız ve çevrenizdekiler Apple kullanıcısıysa FaceTime’ın grup sohbetini denemeniz kolay olacak.

Group FaceTime’ı etkinleştirmek için iOS 12.1.4 sürümüne ihtiyacınız var. Önceki iOS sürümleri Group FaceTime’a görüntü olarak değil yalnızca sesle katılabiliyor.

Görüşmenizi iPad aracılığıyla da yapabilirsiniz. Bunun için, iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 4 cihazları ve bunların bir sonraki sürümlerine veya 5. nesil iPad’inize iPadOS güncellemesi yapmanız gerekiyor.

iPhone X ve daha sonra çıkan Apple telefonlarından kullanıyorsanız Grup FaceTime görüşmelerinizi Memoji ve Animoji ile daha da keyifli kılabilirsiniz. Bunun için FaceTime sohbetinizin alt seçenek panelindeki “Efektler” kısmına gidin. Buradan filtreler, Memoji / Animoji, serbest çizim, çıkartmalar ve metin gibi seçeneklere ulaşabilirsiniz.

Facetime’da grup görüşme nasıl yapılır?

Grup FaceTime için FaceTime’da sağ üstteki artı (+) simgesine dokunmanız gerekiyor. Görüşmeye eklemek istediğiniz kişilerin ismini yazın. Kişileri belirlediniz, şimdi sıra görüntülü arama yapmak için video simgesine tıklamakta!

Mac cihaz kullanıyorsanız MacOS Mojave 10.14.3 modelinde grup FaceTime görüşmeleri yapabilirsiniz. Tıpkı iPad ve iPhone cep telefonunuzdaki adımlarla konuşma başlatabilirsiniz.

FaceTime’da kaç kişi aynı anda görüşme yapabilir?

Group FaceTime bir sohbette en fazla 32 kişiyi destekliyor.

FaceTime mı daha iyi yoksa Zoom mu?

Zoom kullandığınız takdirde yüzlerce kişiyle video görüşmesi yapabilirsiniz. Bu nedenle eğitim, iş gibi kalabalık amaçlar için sanal toplantılar düzenlemeniz gerektiğinde Zoom’dan yararlanmanız daha efektif olacaktır. FaceTime sosyal çevreniz için, Zoom ise kariyer ve eğitim için daha kullanışlıdır diyebiliriz.