Fashion Film Festival Istanbul’un Dopdulu Programı

9-10 Kasım tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek Fashion Film Festival Istanbul 2019’un dopdolu programına göz atmaya ne dersiniz? Etkinlik ücretsiz ve herkese açık.
09 Kasım 2019 | Cumartesi
12:30 | BODY IN MOTION: Dans Filmleri | 10 film
13:15 | Fashion Film Panorama 1 | 24 film
14:15 | Belgeseller | 4 film
15:15 | Müzik Videoları | 10 film
16:00 | Söyleşi : MODA VE FİLM DÜNYALARINDA KADIN OLMAK
Moderatör: Zeynep Armağan Şahan (Producer & Managing Partner, 85/90 Projects)
Konuşmacılar: Ayşe Bali (Kreatif Direktör, Rafineri), Meltem Özbek (Moda Tasarımcısı), Hande Tokmak Akgermen (Genel Yayın Yönetmeni, Marie Claire Türkiye)
17:00 | Dergi Filmleri | 19 Film
17:45 | Söyleşi: TÜRKİYE’DE MODANIN 10 YILI
Moderatör: Zeynep Soylu (Influencer)
Konuşmacılar: Levent Erden (Kurucu, Next Academy), Niyazi Erdoğan (Moda Tasarımcısı), Bahar Kader (Genel Yayın Yönetmeni, InStyle Türkiye)
20:00 | Ödül Töreni
10 Kasım 2019 | Pazar
12:00 | Fashion Film Panorama 2 | 24 film
13:00 | Kadın Yönetmenler film seçkisi | 19 film
14:00 | Film Gösterimi Mrs. G | 1 film
15:00 | Söyleşi: FASHION FILM IN FASHION EDUCATION
Konuşmacı: Sara Azzano (Yönetici,
IED Milano)
16:00 | Make/Believe Film Gösterim | 1 film
16:45 | Söyleşi: Matthew Zorpas & Tuba Ünsal |45 dakika
17:30 | Fashion Film Panorama 3 | 25 film