Fashion Film Festival Istanbul’un Dopdulu Programı

9-10 Kasım tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek Fashion Film Festival Istanbul 2019’un dopdolu programına göz atmaya ne dersiniz? Etkinlik ücretsiz ve herkese açık.

09 Kasım 2019 | Cumartesi

12:30 | BODY IN MOTION: Dans Filmleri | 10 film

13:15 | Fashion Film Panorama 1 | 24 film

14:15 | Belgeseller | 4 film

15:15 | Müzik Videoları | 10 film

16:00 | Söyleşi : MODA VE FİLM DÜNYALARINDA KADIN OLMAK

  • Zeynep Armağan Şahan
  • Ayşe Bali

Moderatör: Zeynep Armağan Şahan (Producer & Managing Partner, 85/90 Projects)

Konuşmacılar: Ayşe Bali (Kreatif Direktör, Rafineri), Meltem Özbek (Moda Tasarımcısı), Hande Tokmak Akgermen (Genel Yayın Yönetmeni, Marie Claire Türkiye)

  • Hande Tokmak Akgermen
  • Meltem Özbek

17:00 | Dergi Filmleri | 19 Film

17:45 | Söyleşi: TÜRKİYE’DE MODANIN 10 YILI

  • Zeynep Soylu
  • Levent Erden

Moderatör: Zeynep Soylu (Influencer)

Konuşmacılar: Levent Erden (Kurucu, Next Academy), Niyazi Erdoğan (Moda Tasarımcısı), Bahar Kader (Genel Yayın Yönetmeni, InStyle Türkiye)

  • Bahar Kader
  • Niyazi Erdoğan

20:00 | Ödül Töreni

10 Kasım 2019 | Pazar

12:00 | Fashion Film Panorama 2 | 24 film

13:00 | Kadın Yönetmenler film seçkisi | 19 film

14:00 | Film Gösterimi Mrs. G | 1 film

15:00 | Söyleşi: FASHION FILM IN FASHION EDUCATION

  • S ara Azzano

Konuşmacı: Sara Azzano (Yönetici, IED Milano)

16:00 | Make/Believe Film Gösterim | 1 film

16:45 | Söyleşi: Matthew Zorpas & Tuba Ünsal |45 dakika

  • Tuba Ünsal
  • Matthew Zorpas

17:30 | Fashion Film Panorama 3 | 25 film

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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