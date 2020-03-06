Fenty Beauty Markasının Yeni Üyeleriyle Tanışın

14 allık ve 7 bronzer, ilkbahar koleksiyonun yeni üyeleri olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor!



Rihanna’nın kozmetik markası Fenty Beauty, İlkbahar / Yaz 2020 sezonu için çıkaracağı heyecan verici parçalarla şimdiden merak uyandırdı. Bir sürü yeni ürün arasından dikkatimizi çekenler ise; markanın Match Stix highlighter’ının yeni bir versiyonunun yanı sıra, krem allık ve bronzlaştırıcı “Cheeks Out” koleksiyonunu da tanıtılacak.

Açık kahve tonlarındaki bronzer’lar kadar pembe, kırmızı hatta sarı gibi tonlardan oluşan geniş bir renk yelpazesindeki allıklar ise merak uyandırmaya yetti. Koleksiyonun çıkış tarihi ise henüz belli değil.