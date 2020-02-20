Fleabag’in Yıldızı Phoebe Waller-Bridge’ten Yeni Dizi

Emmy ve Altın Küre dahil olmak üzere pek çok ödüle layık görülen başarılı dizi Fleabag’in arkasındaki isim Phoebe Waller-Bridge yepyeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kara komedi/dram türündeki Fleabag toplamda 12 bölümden oluşan 2 sezonuyla izleyenlerin tadını damağında bırakan dizilerden. Oyunculuklar, hikaye ve mizah ile şimdiden ikonik diziler arasına giren Fleabag eleştirmenler tarafından da pek çok olumlu yorum almasıyla dikkat çekiyor.

Fleabag dizisinin yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge

HBO bugün yepyeni bir Phoebe Waller-Bridge dizisi olan RUN‘ı duyurdu! Phoebe’ye Fleabag ve Killing Eve’in yaratım sürecinde eşlik eden Vicky Jones, Run dizisinin de bulunacak.

RUN dizisinin konusu ise şöyle: Ruby Richardson, eski sevgilisi ile tekrar bir araya gelerek eski hayatından uzaklaşır. İkili 17 yıl önce bir anlaşma yapmıştır. Anlaşmaya göre ikisinden biri “RUN” yazılı bir mesaj atarsa ve diğeri de mesajı aynı şekilde yanıtlarsa Grand Central Terminali’nde buluşarak Amerika’da seyahate çıkacaklardır.

run dizisi hbo’da

Phoebe Waller-Bridge ise dizinin yaratıcısı olmanın yanı sıra, çiftin seyahatlerinde karşılaştığı bir kadın olan Laurel’i canlandıracak.

RUN dizi fragmanı:

Dizinin başrolünde Nurse Jackie dizisinde ve en son Marriage Story’de Scarlett Johansson’ın kız kardeşi rolünde gördüğümüz Merritt Wever var. Wever’a Zamanda Aşk filminde izlediğimiz Domhnall Gleeson eşlik ediyor.

Dizinin yayın tarihi ise 12 Nisan!