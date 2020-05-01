Flormar’dan Virüsle Mücadele İçin Binlerce Bakım Seti Bağışı

Flormar yeni ürünü PurActive jel kolonya ve el kreminden oluşan 20 bin adetlik hijyenik bakım setini Türk Eğitim Vakfı desteği ile huzurevlerinde ikamet eden büyüklere ve tesis çalışanlarına, Yemeksepeti Banabi aracılığı ile ise sipariş veren 50 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Makyaj denince akla gelen ilk marka olan Flormar, kozmetik sektöründeki 50 yıllık üretici tecrübesini kişisel hijyenin büyük önem taşıdığı bu dönemde toplum sağlığı için kullanıyor.

Bu zorlu dönemde daha önce ürün portföyünde bulunmayan yeni bir ürün geliştiren Flormar, PurActive adlı jel kolonyasının üretim hattından çıkan ilk 20 bin adedini ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bakım seti bağışları TEV (Türk Eğitim Vakfı) desteği ile huzurevinde ikamet eden büyüklere ve bu tesislerde çalışanlara iletiliyor. Eş zamanlı olarak Yemeksepeti Banabi aracılığıyla sipariş veren 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara içerisinde PurActive jel kolonya ve el kremi bulunan hijyenik bakım setleri ücretsiz olarak sunuluyor.

Yerli üretilen ve içeriğindeki alkol ve gliserin sayesinde elleri temizleyip arındırırken, nemlendirerek bakımını da yapan Flormar PurActive jel kolonya, ferahlık hissi uyandıran gül ve sandal ağacı kokusu içeriyor. PureActive jel kolonya flormar.com.tr üzerinden de 19,99 TL’ye satın alınabiliyor.

Bu ilk adımın ardından toplumsal desteklerine devam edecek olan Flormar, hijyenik bakım ürünleri konusunda yerli üretimin güçlendirilmesi adına sınırlı bir ekiple tüm hijyen şartlarını eksiksiz olarak yerine getirmeye devam etmek suretiyle laboratuvar ve üretim tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.