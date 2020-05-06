Flörtünüzle Online Randevularda Dikkat Etmeniz Gerekenler

Evde olduğumuz bu dönemde aşk hayatınızın da online platformlara taşınması oldukça normal. Peki ya ilk buluşma?

İlk buluşma konusu da Zoom, Houseparty, Skype gibi uygulamalara taşınmış durumda. Ancak hem içinde bulunduğumuz dönem hem de online randevuların daha farklı olması nedeniyle dikkat etmeniz gereken bir kaç detay var.

Peki bu online buluşmalarda nelere dikkat etmeniz gerek?

Yapmanız Gerekenler:

Dışarıda nasıl buluşacaksanız o şekilde hazırlanın. Bu sizi havaya da sokar ve role girmenizi sağlar.

Dizüstü bilgisayarınızı veya telefonunuzu, görüştüğünüz kişinin yüzünüzü net bir şekilde görebileceği ve rahatlamanızı sağlayan bir ortamda aydınlatmanın yakınına yerleştirin.

Anlamlı konuşmalar yapın. Sırf buzları kırmak için gereksiz övgülerde bulunmayın. Normalde yapacağınız gerçek bir sohbet olmalı.

Etkinliklerinizde yaratıcı olun. Buluşmadan önce arkaplan müziği için bir playlist oluşturabilirsiniz. Heads Up veya House Party gibi uygulamalarda sanal olarak oynayabileceğiniz oyunlar da mevcut. Bu şekilde birbirinizin kişiliğini anlayabilirsiniz.

Bir sonraki randevunuzu planlayın. Eğer bu buluşma başarılıysa; bir sonraki sohbetin tarihini belirlemeyi ertelemeyin.

Yapmamanız Gerekenler