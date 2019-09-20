Fondazione Prada’nın Yeni Sergisinin Özel Açılış Daveti

Geçtiğimiz akşam, Milano’daki Fondazione Prada’da merakla beklenen “Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori” sergisinin açılışı gerçekleşti. Yönetmen Wes Anderson, illüstratör ve yazar Juman Malouf tarafından tasarlanan serginin açılış daveti de birbirinden özel konukları bir araya getirdi.

20 Eylül 2019 – 13 Ocak 2020 tarihleri ​​arasında gösterimde olacak proje, Viyana’daki Kunsthistorisches Müzesi işbirliği ile düzenleniyor. Sergi, eski Mısır’dan günümüze, Anderson ve Malouf tarafından seçilen ve beş bin yıl boyunca yaratılan doğal bulgular, sanat eserleri ve insan yapımı eserler de dahil olmak üzere 500’ün üzerinde nesneyi bir araya getiriyor.

Davete katılanlar arasında; Fondazione Prada’nın Başkanı Miuccia Prada, Patrizio Bertelli, Fondazione Prada bilimsel sorumlusu ve sergi küratörü Germano Celant, Wes Anderson ve Juman Malouf yer alıyor.