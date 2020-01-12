Fransız Kadınlarından İlhamla Triko Elbise Kombinleri

Şık kelimesini somutlaştıran Fransız kadınların, hem görünümleri hem de alışveriş listeleri elbette ki radarımızda.

Etkileyici stillerinin arkasında; sezgisel olarak neyin iyi göründüğünü de biliyor olmaları önemli bir etki. Gerçekten yalın ve cool bir gardıroba sahip olan Fransız kadınların, her zaman olduğu gibi yeni sezon gözdeleri arasında da triko – yün elbiseler yer alıyor.

Sonbahar / Kış 2020 trendleri hakkında da ipuçları edinmenizi sağlayacak bu kombin önerileri ise; Parizyen ruhunu da yüksek doz yansıtıyor. Zarif ve klasik bir parça olan triko elbiselerden vazgeçmeyen Fransız kadınların, ilham alınacak kombin önerileri.

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Legs out @jacquemus girls ✨

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Jacquemus, birkaç sezon önce koleksiyonunda ince örgü maksi elbiselere yer verdi ve Fransız kadınların da listelerine yeniden eklendi. Bu elbiseyle başka hiç bir şeye ihtiyacınız yok. Belki küçük bir çanta ve altın zincir kolye.

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La petite robe rose

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Midi boy triko eteğinizi, diz boyu bir çizmeyle giymenin yüksek stil etkisini seviyoruz. Kışlık stilinize seviye artıracak nokta ise; elbiseniz ile çizmenizin renk seçimi. İsterseniz aykırı renklerden yana kullanın tercihinizi isterseniz de tek renkli görünümün peşinden gidin. Ya da mini boy triko elbisenizi topuklu ayakkabılarınızla kombinlemeye ne dersiniz? Beyaz jean ve mini triko elbise eşleşmesi de kurtarıcınız olmaya aday.

Kış aylarında parlak renkleri tercih etmek ya da nötr tonlardan yola devam etmek, seçim sizin. 2020 yılının yükselişte olan rengi yeşil, triko elbise seçimi için de biçilmiş kaftan olabilir. Sneaker ile mükemmel birleşme yaşayacak. Peki, ya nötr tonlar için nasıl bir görünüm yakalamalı?

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Quelle surprise

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Tek başına yeterli olan yün elbiseler, özellikle de minimum oranda tamamlayıcı kullandıklarında kendilerini daha da ön plana çıkarıyorlar. Altın bir zincir kolye veya küpe, bu görünümü parlatmak için yetenlerden.

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😎 friday

A post shared by Adenorah ♏️ (@annelauremais) on

Sırf tayt ve diz üstü botlarla bile kullanabileceğiniz triko elbisenize blazer ceket de eklemeye ne dersiniz?

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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