Fransız Maniküründe Kuralları Yıkmaya Hazır Olun

Fransız manikürü hemen her kadın için kurtarıcı bir tercih. 2019’un son çeyreğini yaşadığımız şu dönemde Fransız manikürü bambaşka bir boyut kazanıyor!
Manikürünüzde daha cesur seçeneklere açıksanız önereceğimiz Fransız manikürü modelleri kalbinizi çalacak!
# Metalik Oje ile Fransız Manikürü
Tırnaklarınızın uçlarına gold ve dore renklerde metalik ojeler uygulayarak kusursuz bir güzellik görünümü yakalayabilirsiniz.
# Fransız Manikürüne Renkli Dokunuşlar
Renkli ojeler kullanmayı seviyorsanız Fransız manikürüne uyarlanma biçimlerine de bayılacaksınız. Renkli ojeleri dilerseniz gök kuşağı gibi her tırnakta farklı renk uygulayarak, dilerseniz de belli renkleri birlikte kombinleyerek tercih edebilirsiniz.
# Fransız Maniküründe Siyah Şeritler
Tipik Fransız maniküründeki beyaz tırnak ucu şeritleri yerini daha minimal ve stil sahibi siyahlara bırakıyor.
# Floral Etkili Tırnaklar
Her zaman uyguladığınız klasik Fransız manikürünü çiçeklerle süslemeye ne dersiniz?
# Taşlı Tırnaklar
İddiayı biraz arttırıyoruz! Minik parlak taşlar yardımıyla oluşturulmuş bu görünüm özel günleriniz için oldukça ideal.
# Hayvan Desenli Fransız Manikürü
Son dönemin yükselen deseni kaplumbağa kabuğu deseni tırnak uçlarınızda yer bulmaya hazırlanıyor!