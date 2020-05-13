“Friends Reunion” Çekimleri Yaz Sonu Tamamlanabilir

HBO Max için gerçekleşmesi planlanan ancak Koronavirüs nedeniyle çekimleri ertelenen “Friends Reunion” çekimlerinin bu yaz sonuna dek gerçekleşmesinin planlandığı açıklandı.

Friends dizisinin ikonik 6 oyuncusunun da bir araya geleceği bu buluşmanın normalde 27 Mayıs’ta yayınlanması planlanıyordu.

WarnerMedia Entertainment’ın yöneticisi Bob Greenblatt verdiği son röportajda yaz sonuna kadar yetiştirmenin en büyük hayalleri olduğunu belirtti.

“İlk başta çekimin en fazla bir ya da iki ay erteleneceğini düşünmüştük ama sonrasında daha uzun süreceğini anladık. Bu özel Friends bölümünü yaz sonuna dek tamamlayabilmek için direniyoruz. Eğer dizinin yıldızları da hazır olursa tekrar çekime başlayabiliriz. Bu altı büyük arkadaşın tekrar bir araya geldiğini deneyimlemek için büyük, gürültülü bir canlı seyirciye sahip olmanın bir değerli olduğunu düşünüyoruz; o yüzden bunu sadece sette gerçekleştirilen bir web araması gibi göstermek istemedik.”

Friends oyuncuları, salgın döneminde insanların sağlıklı gıdaya erişebilmesi için bağışta bulunanlara Friends’in özel bölümünün çekimlerine katılma fırsatı sunmuştu.