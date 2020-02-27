Friends’in Yeni Bölümlerinde Bizi Neler Bekliyor?

Her şey yolunda giderse, on iki yepyeni Friends bölümüne kavuşacağız! Ekibin yeniden bir araya gelmesi hakkında kesinlikle çok heyecanlıyız.

Fenomen dizinin altı yıldızı, Jennifer Aniston, Matthew Perry, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Lisa Kudrow, instagram hesaplarından aynı başlıkla, aynı fotoğrafları yayınlamasıyla, hayranlarına müthiş bir sürpriz yaptı. Ve, evet Friends resmi olarak geri dönüyor. Dizinin yeni bölümleri için ise ön görülen tarih Mayıs 2020.

10 sezon boyunca ekranları karşısında izleyiciyle buluşan Friends’in , HBO Max’de yayınlanacağı ve bu özlenen ekibin tek seferlik özel bir bölümle bizlerle buluşacağı duyuruldu. Dizinin en iyi ve akılda kalan anlarına tanıklık edilirken, Friends’in altı yıldızıyla da röportajların yapılacağı düşünülüyor.

The Sun Gazetesi’nin haberine göre, dizinin yıldızlarının yeniden bir araya gelmesinin 18 ayı bulduğunu söyleniyor. Dizi ve ekibi, kısaca her şeyi mümkün olduğunca taze ve heyecan verici tutmak için katı bir gizlilik anlaşması yapıldığı da haberde yazanlardan.

Yapımcılar, Matthew Perry ve Jennifer Aniston’ı özellikle yeniden bir araya gelmeye ikna etmenin uzun zaman aldığını söylediler. Ama nihayet bu ikili, anlaşmayı imzalayarak olayların çok çabuk ilerlemesini sağlamış oldu.

Fenomen dizinin geri döneceğinin duyurulması heyecanlandırırken, eğer bu nostaljik buluşma başarılı olursa, yapımcılar yeni bölümlerinde gelmesiyle 12 bölümlük dizinin maliyetinin 1 milyar Sterlin değerinde olacağını ön görüyor.

Resmi olarak tek bir özel bölüm için imzaların atıldığı söylense de, dizi ekibinin hayranların heyecanla bekleyişini ve ne kadar sevgiyle karşılandıklarını gördükten sonra, başka bölümlerinde çekilmesine sıcak baktığını söyleniyor.

Maliyet olarak bakıldığında bu yeniden buluşmanın toplayacağı hasılat, yapımcıların ağzını şimdiden sulandırmışa benziyor. Televizyon dizisinin akış hakları, döküm ücretleri ve tek bölümlük ücretleri ile beraber mağazacılık faaliyetleri de dahil olmak üzere, milyar sterlinlik sözleşmelerin olacağı kulaktan kulağa dolaşan arasında.

Ve biz heyecanla söylüyoruz. Tekrardan, büyük buluşma için daha heyecanlı olabilir miyiz?