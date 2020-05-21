Friends’teki Tarifler Yemek Kitabında Buluşuyor

Sona ermesinin ardından 16 yıl geçse de, tüm dünyada bitmek tükenmek bilmeyen bir hayran kitlesi var Friends’in. Tekrar tekrar izlenen bölümleri, ikonikleşmiş sahneleri, esprileri, moda ve güzellik görünümleri hala dillerde.

Dizinin bir diğer detayı ise bu eğlenceli arkada grubunun kurduğu leziz sofralar. Peki size artık Ross’un Moist Maker sandviçini, Phoebe’nin büyük annesinin(!) kurabiyelerini evde yapabileceğinizi söylesek ne dersiniz?

Friends’teki yemek tarifleri kitap oluyor

Şef Amanda Yee tarafından yazılmış 70’i aşkın tariften oluşacak yemek kitabı 22 Eylül’de yayınlanacak. Kitapta dizideki ikonik anlardan esinlenilen çeşitli tarifler yer alacak. Aperatif, ana yemek, içecek ve tatlı tariflerinin yer alacağı bu kitap dizinin o özlediğiniz havasını bir nebze mutfağınıza taşıyabilir.

Pandemi nedeniyle ertelenen sürpriz bölümler yayınlanana kadar tariflerle idare edebiliriz gibi görünüyor.