Game of Thrones’a Spin-Off Dizisi Geliyor: House of the Dragon!

Game of Thrones hayranlarına harika bir haberimiz var! Dizinin spin-off’u House of the Dragon, çok yakında izleyiciyle buluşacak!

Bu hafta Game of Thrones haberleri açısından oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor.

Dizinin öncesini anlatacak olan ve başrolünde Naomi Watts‘ın yer alacağı prequel serisinin iptal edildiği geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Nedeni ise çekilen pilot bölümün HBO tarafından beğenilmemesiydi.

fame of thrones spin-off dizisi house of the dragon merakla bekleniyor!

Neyse ki Game of Thrones cephesinde gelişmeler devam ediyor.

Game of Thrones dizisinin çok yakında izleyiciyle buluşacak olan spin-off’unun ismi açıklandı. Diziden 300 yıl önce yaşananları konu alacak dizinin adı House of the Dragon olacak.

House of the Dragon (Ejderha’nın Evi) adındaki bu yeni dizinin yapımcıları arasında Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin de bulunuyor.