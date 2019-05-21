Game of Thrones, dokuz yıl ve 73 bölüm boyunca hayranlarını her zaman için etkiledi ve büyüledi. Stark’ların masalı olarak başlayan hikaye, ailelerin Yedi Krallığın kontrolü için savaştığı bir dansa dönüştü.

George R.R. Martin’in Buz ve Ateş Şarkısı roman serisine dayanan ve HBO uyarlaması olan dizi, bol eleştiri topladığı final bölümünü de yaparak ekranlara veda etti.

Peki, sekizinci sezonuyla elveda dediğimiz Game of Thrones’un en iyi bölümlerini hatırlamaya ve seçiminizi yapmaya ne dersiniz?

# 10 | 1. Sezon, 1. Bölüm: “Winter Is Coming”

White Walker saldırısı ve Jaime Lannister’ın “aşk için yaptığımız şeyler” …

Senaristlerin dizinin oldukça yoğun geçeceğini gösterdiği sahneler. Viserys Targaryen, Demir Taht’ı geri kazanmasına yardımcı olacağı umuduyla bir evliliği başlattaı. Kız kardeşi Daenerys ile Dothraki savaş ağası Khal Drogo arasında gerçekleşen bu evlilik sonucu, üç adet taşlaşmış ejderha yumurtasına sahip olmasıyla da yeni bir liderin tohumları ekilmiş oldu.

#9| 8. Sezon, 3. Bölüm: “Uzun Gece”

Başka herhangi bir dizide ve koşullarda, bu büyüklükteki bir bölüm sezon finali olarak algılanabilirdi. Ancak dizinin sona ermesinden ötürü, senaristler kesintisiz bir şekilde bize erken bir sürpriz veriyorlar. Karanlık çekilen sahneler için ağır eleştiriler gelmesine rağmen, bu saldırının her dalgası çeşitli duyguları ortaya çıkarmayı başardı. Özellikle de Arya’nın Gece Kralı’nı yenmesi, bu bölümü unutulmazlar arasına taşımaya yetti.

#8 | 1. Sezon, 9. Bölüm: “Baelor”

Pek çok yönden bu bölüm, dizinin ilerleyen bölümlerde de yaratacağı şok kültürünü başlatıyor, çünkü dizinin baş kahramanlarından Ned Stark feci bir şekilde hayatını kaybediyor.

Bu bölüm ayrıca, Arya’nın bir savaşçıya dönüşümünün resmi başlangıcına da işaret ediyor, çünkü öldürme listesindeki ilk isimler şekillenmeye başlıyor.

#7 | 4. Sezon, 10. Bölüm: “The Children”

Karakterleri tanımlayan ve etkisi oldukça büyük olan bir başka sezon finali daha unutulmazlar arasında. Örneğin; Daenerys, Dragon’un Meereen’deki masum bir çocuğu öldürdükten sonra ejderhalarını zincirleme ile boğuşuyor. King Landing’in zindanlarında Tyrion, Kral Joffrey cinayeti için idam edilmeyi bekliyor, ancak kardeşi Jaime kaçmasına yardım ediyor. Ama intikamını almak için kaçmadan önce babası Tywin Lannister’ı ve Shae’yi öldürüyor.

#6 | 6. Sezon, 5. Bölüm: “The Door”

Bu bölüm, Sansa’nın Littlefinger’la Ramsay Bolton’la olan evliliğindeki rolüyle yüzleşmesi oldukça sarsıcıydı. Daenerys’in, tedavi bulmak için gönderdiği Jorah Mormont ile gerçekleştirdiği duygusal veda da unutulmazlar arasında.

Ve tabii ki, Hodor’un Bran’ın kaçması için kapıyı tutması ve Meera’nın bu sırada Hodor’a “Hold The Door” / Kapıyı Tut demesi. Bu durumun “Hodor’a” dönüştüğünü görmek tüyleri diken diken eden sahnelerden biriydi.

#5 | 5. Sezon, 10. Bölüm: “Mother’s Mercy”

Sansa ve Theon, Winterfell’in duvarlarından atlayarak Ramsay Bolton’un gazabından kaçıyor. Jon Snow, bir hain olarak ilan ediliyor ve sinsice öldürülüyor.

Bu bölümü kim unutabilir ki?

Peki, Cersei Lannister’ın “itirafı” kabul edip, utanç yürüyüşüyle cezanlandırılması.

#4 | 1. Sezon, 10. Bölüm: “Fire and Blood”

Yumurtalarından çıkan ejderhalar ve küllerinden çıkan Daenerys görüntüsü, bölümün en unutulmaz sahnesi olarak akıllara kazınır. Bununla birlikte, bu bölüm sezonun duygusal yoğunluğunu vurgulayan birkaç sessiz an içermektedir. Jaime Lannister, Catelyn Stark’a Bran’nın kazasındaki rolünü anlattı.

#3 | 6. Sezon, 10. Bölüm: “The Winds of Winter”

Bu sezon finali, dizinin güç ve ikilik temalarıyla ilgili akılda kalıcı anlarla doluydu. King’s Landing’de, Cersei Lannister, çıkardığı yangın ve kraliçesini kaybettiği için intihar eden oğlu Kral Tommen, akıllardan çıkmayacak karakterlerden oldu.

Lyanna Stark, Rhaegar Targaryen’dan olan oğlunu kardeşi Ned’e emanet ettiği bölüm ise taşalrı yerine oturtan anlardan.

Arya, ailesini öldüren Frey’lerden intikamını almayı başardı ve onların hayatlarına son verdi.

#2 | 6. Sezon, 9. Bölüm: “Battle of the Bastards”

“Piçlerin Savaşı” başlığı her şeyi anlatıyor. Jon Snow vs. Ramsay Bolton, Winterfell’in kaderi için cesurca bir savaşın ortasındalar. Bu bölümde en dikkat çeken sahne, Sansa Stark’ın Kuzey kuvvetlerini kurtardığı ve Littlefinger’i Vadi Şövalyeleri’ne getirmeye çağırarak savaşı kazanmasına yardım etmesi. Daha sonra, Ramsay’a karşı intikamını kedi ve köpeklere yem ederek alan Sansa ise uzun süre konuşulmuştu.

#1 | 3. Sezon, 9. Bölüm: “The Rains of Castamere”

“The Red Wedding” (Kızıl Düğün) olarak daha iyi bilinen bu bölüm, en iyilerin başını çekiyor elbette ki.

Robb, annesi Catelyn ve birçok Stark, Frey’ler tarafından pusuya düşürülerek hayatlarını kötü bir şekilde kaybederler.