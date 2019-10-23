Gece Yatmadan Önce Kullanmanız Gereken En İyi Nemlendiriciler

Uykuya harcadığımız zaman, çağımızdaki hızlı yaşantıda sorun hâline geldi. Uzmanlar yatakta yedi, sekiz saat uzanmak yerine, gün içerisine daha çok aktivite katmamızı öneriyor. Dinleneceğimiz vakti de bu aktivitelere göre ayarlamamızı tavsiye ediyor.

Uzmanlara göre uyku, fiziksel sağlığımız için hayati önem taşıyor. Uyku olmadan, vücudumuz enfeksiyon geçirmeye, kansere, kalp hastalıklarına ve Tip 2 diyabete daha yatkın bir hâle geliyor. Örneğin; obezite de uyku eksikliğiyle bağlantılı bir hastalık. Tıpkı organlarımız gibi cildimiz de, uykusuzluktan fazlasıyla etkileniyor. Uyku süresi; cildimizin 15 saat ve üzeri zaman boyunca maruz kaldığı UV ışınları, hava kirliliği, duman, sigara ve stresin hasar kontrolünü ayarlama ile doğru orantılı.

En İyi Gece Kremleri 2019

Yattığınızda yeterince dinlenmediğinizi düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Araştırmalara göre çağımızda her üç kişiden biri, hayatı boyunca uyku problemi yaşıyor. Geceleri instagram’da gezinmek, uyumadan önce dizi ya da film izleme ritüeli saat 22.00’de yatmaktan daha eğlenceli geliyorsa, sizi anlıyorum. Çünkü ben de sizden biriyim! Ancak sorun şu ki, eğer düzeninizi kaybederseniz, gece uyku sırasında hücrelerinizi yenilenme ve onarılma fırsatından mahrum bırakmış oluyorsunuz.

En iyi gece kremleri

Gece boyunca; DNA tamiri, hücre yenileme ve cilt bariyer fonksiyonunu güçlendirme aşamaları tamamlanıyor. Uykunuzu yeterince almadığınızda, stresi daha çok yaşıyorsunuz. Stres de adrenalin seviyesini arttırıyor. Bu da kan dolaşımını etkiliyor. Sonuç mu? Koyu göz altları, bitkin gözler, cansız bir cilt ve çizgiler…

Cildin tamir mekanizmasının gece oluştuğunu söylemiştik; buna kolajen üretimi de dâhil. Uyku, kan akışını düzenler. Bu nedenle uyandığınızda parlak bir cilde sahip olursunuz. Eğer akıllı telefonunuzdan uyku zamanınızı ayarlar ve yatağa zamanında girerseniz; cildinizin yapması gerekenleri daha kolay başardığını fark edeceksiniz. Daha az kırışıklık, çizgi ve kurulukla karşılaşacaksınız. Ciltte sebum üretimi gece daha yoğundur bu nedenle kuruluğa neden olabilir.

Gece ürünleri kullanılırken cildin nem seviyesinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Kuruluğu önlemeye ve cildin dolgunluğunu korumasına yardımcı olan gece kremleri ve gelecek nesil uyku maskeleri derdinize çare olabilir. Bu etkenlerde uyuduğunuz ortam da önemli bir rol oynuyor. Uyku ortamınızın ses, ışık ve görüntü olmayan sakin bir yer olması, cildinizin kirliliklerden ve UV ışınlarından korunmasını sağlar.

Belki de güzellik uykusunun ‘güzellik’ kısmına sahip olmak o kadar da zor değildir. Öncelikle telefonunuzu biraz daha erken bir saatte uçuş moduna almanız gerekebilir. Ancak, eğer cildinizin kendini yenileyip iyileştirmesini öncelik hâline getirmek istiyorsanız; uykunuzun verimli olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Gece Yatarken Kullanmanız Gereken En İyi Nemlendiriciler

Geceleri ciltteki su kaybı maksimum seviyeye çıkar. Dehidrasyonu önlemek için yapmanız gereken; ekstra bir kat nemlendirici kullanmak. Kullandığınız nemlendiriciler hem geleceğe yatırım yapar hem de ertesi güne güzel uyanmanızı garantiler.

#1 L’OCCITANE, Aromachologie Rahatlatıcı Yastık Spreyi

#2 CHANEL, Hydra Beauty Gece Maskesi

#3 KIEHL’S, Midnight Recovery Concentrate Gece Bakım İksiri

#4 GUERLAIN, Midnight Secret Gece Kremi

#5 DIOR, Capture Totale Intensive Night Restorative Creme

#6 THE BODY SHOP, Drops of Youth Uyku Maskesi