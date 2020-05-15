Geçmişten Günümüze: Yeleğin Hikayesi

İngiltere Kralı II. Charles’ın moda dünyasına kattığı yelek; 17. yüzyılı temsil eden önemli parçalardan. Erkek giyiminin temel parçalarından olan yelek; günümüzde de yükselişe geçiyor. İşte yeleğin kısa hikayesi…

Yeleği ilk giyen isim; ingiltere, İskoçya ve İrlanda Kralı II. Charles. Yelek, İngiltere’nin Restorasyon Dönemi’ni temsil eden parça olarak karşımıza çıkıyor. 1660-1700’lü yıllarda keşfedilen bu parça, günümüzde de erkekler tarafından en çok giyilen kıyafet olarak yerini alıyor. 17. yüzyılda erkekler üç parçadan oluşan kıyafet giydiklerinde biri yelek, diğeri de üzerindeki fraktı. Yelekler frağa benzer paltoyla aynı uzunlukta dikiliyordu. Tam bu dönemde erkek giyiminin temelleri de böylece atılmış oldu.

David Bowie, 1990 yılında Kanada’da verdiği konserde…

Madonna

Steven Tyler

1700’lü yıllardan 1750’lilere kadar, yelekler, üzerlerine giyilen paltolarla aynı kumaştan üretiliyordu. Uzunluk boyu da diz hizasından kalça hizasına çıktı. 17 ve 18. yüzyıllarda erkekler canlı renklerde yelekler giyiyordu. Ta ki 19. yüzyılda moda sektörü yeleklerin yalnızca resmi alanlarda giyilebilirliği konusunda kural tanıyana dek. Takım elbiselerin gelişmesiyle yelekler, takım elbiseyle aynı renkte tasarlanmaya başlandı.

18. yüzyılın sonlarında, yelekler ipek, pamuklu, yün ve keten kumaştan dikiliyordu. Üzerinde desenler, işlemeler, altın ya da gümüş dantel detaylar yer alıyordu. 19. yüzyılın başlarında, yelekler daha kısa ve vücudu saran bir forma bürüdü. Ancak hala popülerliğini sürdürüyordu.

Celine

Claudia Schiffer

Nina Ricci Haute Couture

Kadınlar için yelekler aslında, Viktoryen Dönem’de ceketin altına giyilen “Fransız Korsesi” adı verilen parçalardı. Bu korselerin önüne yelek görünümü vermek için ayrı bir kumaş dikiliyordu. Böylece onun korse olduğu anlaşılmıyorduç Aynı zamanda kadınların belini daha belirgin gösteriyordu. 20. yüzyıla gelindiğinde, erkekler şık davetlerde yelek giyiyordu.

1970’lerde yelekler, kadınların iş kıyafetlerinden biri haline geldi. 1990’ların sonundan 2000’lerin başına kadar ise günlük kıyafetlerinden biri oldu. Günümüzdeyse, tişörtlerden fırfırlı elbiselere kadar, birçok parçayla kombinlenerek giyilebiliyor. Kadınlar için yelekler, çok yönlü olduğu kadar konforlu parçalardan biri.

Blake Lively

David Beckham

1997 yılında öldürülen İtalyan tasarımcı Gianni Versace.

2020 İlkbahar – Yaz sezonunda yelekler güçlü bir geri dönüş yaparak hepimizin dolabında yer almayı başardı. Üstelik birçok farklı çeşidiyle de karşımıza çıkıyor. İster takım elbisenizle, ister elbisenin üzerine, isterseniz de bir jean eşliğinde stilinize yakıştırabilirsiniz. Max Mara, Louis Vuitton ve Gucci gibi güçlü modaevleri, üç parçalı takım elbise olarak yeleğe can veriyor. Hedi Slimane direktörlüğündeki Celine ise 70’ler ışığında yeleklere yer veriyor. Bu sezonun ön plana çıkan trendlerinden biri olarak önümüzdeki aylarda ve yaz boyunca sıkça göreceğiz.