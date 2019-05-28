Gelinlerin Pinterest’te En Çok Aradığı 5 Makyaj Trendi

İster nikah salonunda, ister etkileyici bir kır düğününde ya da gösterişli bir tören eşliğinde “evet” diyin… Hayalini kurduğunuz o günde mükemmel görünmeniz için o an nerede olduğunuzun çok bir önemi yok gibi. Kendinizi nasıl iyi hissedecekseniz “o” olun.



Güzellik konusunda 2019 trendlerinden ilham almayı planlıyorsanız da, doğru yerdesiniz. Pinterest’ten ilhamla beş etkileyici makyaj trendini aşağıda sıralıyoruz. Onlara göz atın ve kişisel tarzınıza nasıl etki edecek merakla bekleyin.

Glitter Makyaj

Mat nötrlerle parıltı el ele. Pinterest arama analizlerine göre gelinler düğün makyajlarında – özellikle gözlerin etrafına – ekstra ışıltı katmak istiyorlar.

Daha çarpıcı bir görünüm için Olivia Wilde’dan ilham alabilirsiniz.

Açık Pembe Göz Farı

Pinterest arama trafiğinin hep en yüksek çizgilerinden biri de; pembe göz farı. Bir düğün için görünüme çok daha fazla romantizm garantisi sağladığı ortada.

Doğru eşleşme için Lily Collins’in bu görünümünü baz alabilirsiniz.

Kırmızı Meyvelerin Etkisinde Dudaklar

Pinterest verilerine göre, “berry” yeni kırmızı olarak hayatımızda. Özellikle ilkbahar veya yaz aylarında evleniyorsanız, büyük gününüze küçük bir drama eklemek için biçilmiş kaftan.

Dudak Parlatıcısı

Bugün sizin gününüz ne de olsa. Koyu renk bir ruj tercih edip bulaşacağını düşünüyorsanız, daha sade bir seçime yönelebilirsiniz.

Uzun süre kalıcılık ve çıplak bir parlaklık vaad eden dudak parlatıcınızla gününüzü garantileyin.

Olivia Culpo’nun bu görünümü monokrom makyaj severler için çok ideal.

Yüksek Vurgulama

Düğün gününüzde ışıltılı bir cilt istiyorsanız, o zaman parlamak serbest. Merak etmeyin, kimse abarttığınızı söylemez.

Püf noktası olarak; iyi bir cilt bakımı hazırlığı bu parlamaya kesinlikle yardımcı olacaktır.