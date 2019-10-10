Genç Yetenekler Moda Haftasında Podyumda

İstanbul Moda Akademisi mezunları arasından seçilen New Gen tasarımcıları, kendi kanatlarıyla uçtukları “Pioneering Designers I” adıyla düzenlenen defile ile Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul podyumunda yer aldı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından desteklenen defilede 3 genç tasarımcın koleksiyonları sunuldu.Defileye katılanlar arasında Mehtap Elaidi, Banu Bölen, Seda Lafçı, Nur Bilen Yavuzer, Özlem Kaya, Nejdet Ayaydın vardı.

















FUTURISTIKLOVER 2020 İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU

Tesera; yani “Hiperküp” Yunanca 4 anlamına geliyor. Aynı zamanda hiperküp 4. boyutu temsil ediyor. 4. boyut ise; “zaman”dır. İnsan ilk üç boyutta özgürdür, dikey ve yatay hareket edebilir fakat 4. boyutta bedenine sıkışıp kalmıştır, zamanda hareket edemez. Tasarımcı Muhammed İloğlu’nun 2020 İlkbahar-Yaz kadın hazır giyim koleksiyonunda renklerin özgür bırakılıp formlar ile insan bedenine olan hapsi konu ediliyor.

MEMHET EMİROĞLU 2020 İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU

‘Ülkemizde Kadın Olmak Çok Zor’ gibi klişe bir başlangıç yapmak istemese de tasarımcı hem kadın olmak hem de kadın olup özgür olmanın çok zor olmasını masaya yatırdığı “Mahizer” adlı 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda kadın olmanın ötesinde hüküm giymiş ve tahliye olmuş kadınları konu ediniyor. ‘Mahizer’, tahliye edilmiş mahkûm kadınların emekleriyle hazırlanan bir koleksiyon olma özelliği taşıyor. Koleksiyonu için Emiroğlu “Hem onlara ihtiyaç duydukları istihdamı hem de hak ettikleri ikinci şansı vermeye adandı.” diye özetliyor.





ŞEBNUR GÜNAY 2020 İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU

Tasarımcı Şebnur Günay kendi hayatını kayıt altına aldığı, hayatını, çevresini gözlemleyerek yaşadığı her şeyi ve tercihlerini seri halde koleksiyonlarına yansıtarak bir günlük tutuyor. “Koleksiyonlarım benim günlüğüm, devam eden seriler gibi…” diyen tasarımcı, ait olduğu kültürün günümüz dünyası ile olan ilişkisini kendi gözlemleriyle ve algılarına göre yorumlayarak bir nevi günlük hayatını ürünlere yansıtıyor.