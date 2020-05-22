Gigi Hadid HiçBir Zaman Yüz Dolgusu Yaptırmadığını Açıkladı

Yakın zamanda, erkek arkadaşı Zayn Malik ile ilk çocuğunu beklediğini açıklayan model Gigi Hadid, geçtiğimiz gün makyaj sanatçısı Erin Parsons ile instagram canlı yayını gerçekleştirdi.

Hadid, kontür ve vurgulama yeteneğini gösterirken, çeşitli dedikoduları da temizlemek için doğru zamanı yakalamış oldu. Hadid, kaşları hakkında çıkan haberleri komik bulduğunu da belirtti.

“Çok komik, insanlar kaşlarımı şekillendirdiğimi sanıyorlar… Benim kaşlarım gerçekten kemerli. Bebeklik resimlerime bakarsanız, doğduğumdan beri bu çılgın kemerli kaşlarımın olduğunu göreceksiniz.”

Hadid, bu sırada yanak dolguları olduğu yönündeki söylentileri de kapatma fırsatını yakaladı ve “Ayrıca, insanlar yüzümde dolgu maddesi olduğunu düşünüyorlar ve yüzümün yuvarlaklığını buna bağlıyorlar. Doğduğumdan beri bunu yaşıyorum. Yanaklarım zaten hep var, bu yüzden doldurulacak da çok şey yok.”

Estetik müdahaleler konusunda da açıklamalarına devam etti; “Yüzüme hiçbir şey enjekte ettirmedim. Herkesin istediği her şeyi yapması beni mutlu ediyor ve kendilerini demek ki daha rahat ve iyi hissediyorlar. Şahsen bu müdahaleler beni korkutuyor “dedi. “Benim gibi bir kontrol ucubesi, ‘ya yanlış giderse?’ diye düşünmeden edemiyor.”

Hadid, kendi adına, daha kalıcı seçenekler yerine makyaj yapmayı tercih ettiğini söylüyor. “Özel günler için burnunuzu biraz şekillendirebilir veya makyajla her şeyi yapabilirsiniz” diye ekliyor. “Makyaj, özel anlarda en iyisini hissetmenize yardımcı olmak için güzel bir araçtır, aynı zamanda güzel yüzünüzü tam olarak Tanrı’nın yaptığı şekliyle kabul etmeniz için de bir fırsattır.”

Bu canlı yayın Hadid’in ikinci yayınıydı. Görülen o ki, bu platformu ve yayınları sadece gerçekleri açıklamak ve yaymak için kullanıyor.