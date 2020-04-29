Gigi Hadid ve Zayn Malik Çifti İlk Bebeklerini Bekliyor

Ünlü model Gigi Hadid ve sevgilisi Zayn Malik ilk bebeklerini bekliyor!

TMZ’in haberine göre geçtiğimiz günlerde 25. yaşını kutlayan Gigi Hadid; 20 haftalık hamile. Uzun süredir ilişkileri bir dargın bir barışık süren çiftin bebeklerinin cinsiyetini bilip bilmediği ise bilinmiyor.

gigi hadid ve zayn malık

Entertainment Tonight’a konuşan bir kaynak: “Gigi ve Zayn ilk bebeklerini bekliyor ve çift çok heyecanlı. Gigi birkaç aydır bu sırrı sadece ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaşıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında yeniden barışan Gigi ve Zayn o günden beri hiç ayrılmadı ve şimdi bu haber onlar için bir hediye. Çift ve aileleri çok mutlu” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bir röportajında Gigi Hadid aile kurma isteğine dair şu cümleleri kullanmıştı: ” Yaş aldıkça bunu daha çok düşünüyorum. Bir gün bir aile kuracağım ve her zaman modellik yapar mıyım bilmiyorum. Modanın yaratıcı yönünü seviyorum, bu çok doyurucu. Birlikte çalıştığım insanlar beni çok mutlu ediyor, çevremde onlar olduğu için çok şanslıyım. Ama kim bilir? Belki bir gün tam zamanlı yemek yaparım!”

Hadid ve Malik; on-off ilişkilerine 2015’in sonunda başlamışlardı.