Gigi Hadid ve Zayn Malik Çiftinin Bebekleri Doğdu

Tüm dünyanın merak ettiği; Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin bebekleri doğdu!

Instagram hesaplarından bebeklerinin ilk karesini yayınlayan çift; kızlarının hafta sonu dünyaya geldiğini açıkladı.

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Our girl joined us earth-side this weekend and she’s already changed our world. So in love🥺💕

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Instagram hesabında kızının ilk karesini paylaşan Gigi Hadid; "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" notunu düştü.

Instagram'da çok sık paylaşım yapmayan Zayn Malik de bu özel an için bir fotoğraf ve not paylaşmayı ihmal etmedi.

"Küçük kızımız burada, sağlıklı ve güzel. Şu anda nasıl hissettiğimi kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçük insana olan sevgim anlayışımın ötesinde. Onu tanıdığım için minnettar, ona benim demek için gururlu ve birlikte olacak yaşamımız için müteşekkirim."

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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