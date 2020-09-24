Tüm dünyanın merak ettiği; Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin bebekleri doğdu!

Instagram hesaplarından bebeklerinin ilk karesini yayınlayan çift; kızlarının hafta sonu dünyaya geldiğini açıkladı.

Instagram hesabında kızının ilk karesini paylaşan Gigi Hadid; "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" notunu düştü.

Instagram'da çok sık paylaşım yapmayan Zayn Malik de bu özel an için bir fotoğraf ve not paylaşmayı ihmal etmedi.

"Küçük kızımız burada, sağlıklı ve güzel. Şu anda nasıl hissettiğimi kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçük insana olan sevgim anlayışımın ötesinde. Onu tanıdığım için minnettar, ona benim demek için gururlu ve birlikte olacak yaşamımız için müteşekkirim."