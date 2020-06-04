Gigi ve Bella Hadid’in Stilistinden 5 Zamansız Parça Önerisi

Gigi ve Bella Hadid’in stilisti Mimi Cuttrell ile tanışın. Aynı zamanda Lily-Rose Depp, Priyanka Chopra Jonas, Camila Coelho gibi isimleri de giydiren stilist; aslında her dolapta belli klasikler olduktan sonra kombin yapmanın oldukça kolay olacağını savunanlardan.

gigi hadıd

İşte Bella Hadid ve Gigi Hadid’in çok konuşulan stilinin mimarından; dolabınızda olması gereken 5 klasik parça önerisi…

Güvenilir Bir Çift Pantolon

  • Re/Done Originals Rigid Stove Pipe Cotton High-Rise Jeans
  • 3×1 x Mimi Cuttrell Kirk Mid-Rise Boyfriend Jeans

“Bence her kadın rahat hissettiği iyi bir kota sahio olmalı. Rahat veya düz kesimli olanları öneririm çünkü hem düz hem topuklu ayakkabı ile iyi görünüyorlar.”

Blazer Ceket

  • Ganni Wrap-Detail Blazer Jacket
  • Asceno Azores Blazer Jacket

“İyi kesimli bir blazer cekete bayılıyorum. Günlük görünümünüzü yükseltmenin harika bir yolu. üstelik hafif yapısıyla ilkbahar ve sonbaharın vazgeçilmezi.”

Kusursuz Kesimli T-Shirt

  • Topshop Boutique
  • Vince

“İyi kesimli ve üstünüze oturan beyaz ve siyah tişörtler kesinlikle bulunması gereken parçalar. Başka parçalarla veya tek olarak kullanabilirsiniz. Üstelik seyahat dostu, kırışmayan versiyonları da var!”

Kumaş Pantolon

  • COS Cotton-Linen Slim Leg Trousers
  • Arket Fluid Tapered Trousers

“İyi dikilmiş kumaş pantolonlar gibisi yoktur. Oyunun kuralını bozar ve görünümünüzün seviyesini anında değiştirir.”

Klasik Beyaz Gömlek

  • Arket
  • Jacquemus

“Son olarak herkes tabii ki klasik bir beyaz gömleğe sahip olmalı. İster denim ile ister başka tişörtlerle ya da yaz elbisenizin üzerine kullanabilirsiniz.”

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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