Gigi ve Bella Hadid’in Stilistinden 5 Zamansız Parça Önerisi

Gigi ve Bella Hadid’in stilisti Mimi Cuttrell ile tanışın. Aynı zamanda Lily-Rose Depp, Priyanka Chopra Jonas, Camila Coelho gibi isimleri de giydiren stilist; aslında her dolapta belli klasikler olduktan sonra kombin yapmanın oldukça kolay olacağını savunanlardan.

gigi hadıd

İşte Bella Hadid ve Gigi Hadid’in çok konuşulan stilinin mimarından; dolabınızda olması gereken 5 klasik parça önerisi…

Güvenilir Bir Çift Pantolon

Re/Done Originals Rigid Stove Pipe Cotton High-Rise Jeans

3×1 x Mimi Cuttrell Kirk Mid-Rise Boyfriend Jeans

“Bence her kadın rahat hissettiği iyi bir kota sahio olmalı. Rahat veya düz kesimli olanları öneririm çünkü hem düz hem topuklu ayakkabı ile iyi görünüyorlar.”

Blazer Ceket

Ganni Wrap-Detail Blazer Jacket

Asceno Azores Blazer Jacket

“İyi kesimli bir blazer cekete bayılıyorum. Günlük görünümünüzü yükseltmenin harika bir yolu. üstelik hafif yapısıyla ilkbahar ve sonbaharın vazgeçilmezi.”

Kusursuz Kesimli T-Shirt

Topshop Boutique

Vince

“İyi kesimli ve üstünüze oturan beyaz ve siyah tişörtler kesinlikle bulunması gereken parçalar. Başka parçalarla veya tek olarak kullanabilirsiniz. Üstelik seyahat dostu, kırışmayan versiyonları da var!”

Kumaş Pantolon

COS Cotton-Linen Slim Leg Trousers

Arket Fluid Tapered Trousers

“İyi dikilmiş kumaş pantolonlar gibisi yoktur. Oyunun kuralını bozar ve görünümünüzün seviyesini anında değiştirir.”

Klasik Beyaz Gömlek

Arket

Jacquemus

“Son olarak herkes tabii ki klasik bir beyaz gömleğe sahip olmalı. İster denim ile ister başka tişörtlerle ya da yaz elbisenizin üzerine kullanabilirsiniz.”